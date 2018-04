Euroflora a Nervi, ultimi giorni per i preparativi: chiudono anche i Musei

È una vera e propria corsa contro il tempo, approfittando anche delle condizioni meteo favorevoli, quella che si sta svolgendo in queste ore nei Parchi di Nervi in vista dell’inaugurazione di Euroflora: decine le persone impegnate nell’allestimento, tra uomini di Aster e studenti dell’istituto agrario Marsano che hanno deciso di prestare volontariamente il loro aiuto al Municipio Levante e al Comune per far sì che tutto sia pronto entro il 21 aprile.

Punti di forza di questa prima edizione nei Parchi, le scenografie e gli spazi a tema che accoglieranno i visitatori, su cui si stanno concentrando gli sforzi degli organizzatori: dal lago delle ninfee alla “red wave” di fiori rossi, dal labirinto alle ballerine con le enormi gonne floreali, omaggio della città spagnola di Murcia, dall’area dedicata alle piante grasse all’angolo zen, la mole di lavoro da portare a termine nei pochi giorni rimasti è colossale, e l’aiuto dei 60 ragazzi del Marsano si sta rivelando fondamentale.

Gli interventi di allestimento, inoltre, proseguono anche nei Musei di Nervi, in cui fiori e piante si mescoleranno alle opere d’arte. Proprio per consentire i lavori, le Raccolte Furgone, la Galleria d’Arte Moderna e la Wolfsoniana resteranno chiuse al pubblico sino al 20 aprile compreso, per poi riaprire il 21 in veste “primaverile”.