Genoa e Samp, derby anche a Euroflora (con biglietti scontati)

Un derby all’insegna della primavera: con tutta Genova decisa a partecipare, a suo modo, alla prima edizione di Euroflora a Nervi (chi con decorazioni e installazioni, chi con balconi fioriti, chi ancora con foto postate sui social con gli hashtag dedicati), anche Genoa e Sampdoria hanno deciso di scendere in campo. Solo che, invece di sfidarsi sul prato verde del Ferraris, lo faranno su quello dei Parchi di Nervi, dove allestiranno due stand che avranno i colori delle rispettive squadre.

Nell’area del Genoa saranno installati 20 pali di legno alti 4 metri, verniciati 10 in rosso e 10 in blu, ai quali saranno agganciati grazie a corde tese 20 vasetti gialli contenenti piante di Gazania, dai solari fiori gialli: un richiamo al color zafferano del simbolo del Grifone, mentre gerani rossi faranno capolino sotto i pali a riprodurre una sorta di “ora”.

Euroflora 2018: la guida completa all'evento

Anche in zona Sampdoria spunteranno 20 pali di legno alti 4 metri, verniciati però di celeste, rosso e bianco, con le corde tese che sorreggono 20 vasetti di Heuchera, pianta dal fogliame quasi nero, in riferimento al Baciccia, il marinaio che campeggia al centro della bandiera della squadra. Sotto i pali, un’’onda di geranei bianchi.

Sul perimetro dei due allestimenti, inoltre, sarà positizionata la sagoma in legno di un calciatore della squadra per permettere a tutti i visitatori tifosi di scattare una foto ricordo del passaggio in area rossoblù o blucerchiata.

In occasione di Eurfoflora, inoltre, U.C. Sampdoria offre ai tifosi in possesso del biglietto per la manifestazione biglietti per il settore Distinti a prezzo ridotto (5 euro) per i match contro il Bologna di giovedì 18 aprile alle 20.45 e contro il Cagliari di domenica 29 aprile alle 15.