Da Staglieno a Pegli passando per Masone, al via la “ridistribuzione” delle piante di Euroflora

A pochi giorni dalla fine della prima edizione di Euroflora nei Parchi di Nervi, parte la distribuzione delle 45mila piante che Regione Liguria ha deciso di donare alla città dopo lo smantellamento della sua gigantesca aiuola.

Tra i primi quartieri a beneficiare della donazione c’è Staglieno: martedì decine di vasi contenenti sono stati recapitati ai giardini Cavagnaro, e gli uomini di Aster hanno iniziato a piantarle nelle aiuole per aggiungere verde in una zona ad alto tasso di cemento. Diversi i Civ e le associazioni che si sono già mobilitati per ottenere una parte del “bottino”: il Civ Riviera di Pegli ha chiesto aiuto a volontari dotati di furgone per andare a recuperare piantine da utilizzare per abbellire le aiuole, e anche a Sampierdarena e Quezzi è partito il tam tam per capire quanto verde è possibile recuperare e reintegrare nei giardini pubblici dei vari quartieri.

La gestione, al momento, è subordinata a una sorta di “bando” che coinvolge anche gli studenti dell’istituto Agrario Marsano, che per settimane hanno lavorato all’allestimento di Euroflora e alla manutenzione dei Parchi e che sono ora intenzionati a intaccare il meno possibile il lavoro svolto.

Altre piante verranno destinate alla Fascia di Rispetto di Pra’ e ad altre zone della città in cui il verde ha bisogno di una “rinfrescata”, molte verranno inserite nei giardini delle ville storiche. E anche i Comuni fuori Genova hanno potuto “approfittare” di Euroflora: nei giorni scorsi il Comune di Busalla ha recuperato parte dei fiori utilizzati nell’aiuola di Anci Liguria, iniziando a impiantarli nei giardini della cittadina.