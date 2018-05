Toti: «Berlusconi a Euroflora se gli passa il raffreddore»

Come aveva promesso nei giorni scorsi, Silvio Berlusconi potrebbe venire a Genova per visitare Euroflora. Questo pomeriggio il governatore della Liguria Giovanni Toti è intervenuto telefonicamente durante un programma di Rai Radio1, dicendo «domani Berlusconi ci verrà a trovare a Euroflora, sempre che guarisca da un fastidioso raffredore, ne aveva un po' quando l'ho sentito, ieri».

La visita del leader di Forza Italia è dunque ancora in dubbio. Nel caso le condizioni di salute lo permettano, Berlusconi arriverà a Nervi in elicottero. Poi lunedì si troverà nuovamente al cospetto di Sergio Mattarella per cercare di dare un governo all'Italia.

Nei giorni scorsi hanno già visitato Euroflora la ministro della Difesa Pinotti e il segretario della Lega Salvini.