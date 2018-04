Euroflora, ultime ore per l'allestimento: un'anteprima dei Parchi

«Abbiamo affrontato un lavoro immenso, siamo stati anche ostacolati dal meteo, ma finalmente possiamo dire che ormai siamo in dirittura d’arrivo: è l’ultimo sprint». A parlare, sotto un cielo finalmente azzurro e in una giornata che sembra d’inizio estate, è Roberto Costa, agronomo della direzione verde di Aster, “braccio” del Comune nell’organizzazione dell’Euroflora ai Parchi di Nervi.

Le sorprese dei Parchi

L’occasione è il punto sui lavori a pochi giorni dall’inaugurazione: a passeggiare nel comprensorio verde del levante genovese, controllando il lavoro degli operai di Aster e degli espositori, c’erano anche il governatore ligure Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci e gli assessori ai Lavori Pubblici e al Marketing Territoriale Paolo Fanghella ed Elisa Serafini.

Un tour in anteprima tra gli spazi ormai quasi del tutto allestiti, dal lago delle ninfee alle ballerine di Murcia dalle grandi donne floreali, dall’onda di margherite rosse, la cosiddetta “red wave”, all’angolo zen con piante giapponesi e fiori di ciliegio, proseguendo sino al roseto e al labirinto che occupa il prato davanti a Villa Grimaldi Fassio, che insieme agli altri musei di Nervi diventerà parte integrante della kermesse ospitando nelle sue sale, mescolate alle opere d’arte, composizioni floreali.

Bucci: «Venite a vedere Euroflora, ma senza auto»

«Tutti qui hanno fatto un lavoro incredibile, soprattutto Aster e gli studenti dell’istituto agrario Marsano, che hanno collaborato in modo attivo e per diversi mesi all’allestimento - ha detto soddisfatto il sindaco Bucci osservando il quadro di benvenuto dedicato a Pechino, dove nel 2019 si terrà una importante “floralie”, e il giardino contemporaneo realizzato proprio dai ragazzi - Sono davvero soddisfatto, è un risultato eccezionale e non è ancora tutto: quando sarà finito sarà ancora più bello, una cosa unica al mondo. Invito tutti i genovesi e i turisti a venire a visitare Euroflora, e a farlo in maniera ecosostenibile: niente automobile, venite in treno, in bus o con il battello, sarà uno spettacolo stupendo».

Il colpo d’occhio, attraversando i Parchi, è in effetti notevole: nonostante la presenza di camion e furgoni e di aree ancora adibite a cantiere, l’immagine della nuova edizione di Euroflora è ormai definitiva, e gli espositori si preparano a sottoporre le proprie creazioni alla giuria, che le osserverà e valuterà rigorosamente al buio, senza sapere a chi appartengono, assegnando qualcosa come 200 premi a seconda delle categorie.

Per gli espositori, giudizio al buio

«La visita dei giudici avverrà venerdì, il giorno prima dell’apertura al pubblico. I premi maggiori verranno annunciati nel corso della cena di venerdì sera, come da tradizione Euroflora - conferma ancora Roberto Costa - Il progetto era molto interessante e ambizioso, non vogliamo anticipare troppo, perché vogliamo che le persone vengano a scoprire e vivere Euroflora, facendo una meravigliosa esperienza: io per primo mi sono emozionato entrando in un labirinto, che non era nella tradizione. Tutti noi ci siamo stupiti di quante cose siamo riusciti a far stare nei Parchi».

L’appuntamento con il pubblico di Euroflora, dunque, è per sabato 21 aprile per l’apertura dei cancelli di via Eros da Ros, vicino alla stazione, prevista per le 9: soltanto 20mila le persone che potranno accedere giornalmente, un numero stabilito per questioni di sicurezza e per evitare eventuali danni ai Parchi, che al termine della manifestazione dovranno ritornare alla veste originaria. Ma i festeggiamenti non si fermano a Nervi: tantissimi gli eventi collaterali previsti sino al 6 maggio (e in certi casi anche oltre), e nella giornata inaugurale i Civ organizzeranno spettacoli, cortei e sfilate per promuovere la kermesse.