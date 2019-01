Escort, Genova nella top ten delle province

Sul fatto che i genovesi siano poco inclini a spendere si potrebbe discutere per giorni interi. Ma dai dati si evince come in certe occasioni non ci si tiri indietro ad aprire il portafogli. La Liguria infatti è la sesta regione italiana per prezzo medio di un incontro con una escort. Nella regione guida la classifica Genova con il 19esimo prezzo medio più alto d'Italia (100 euro, la più cara è Udine con 140 euro), mentre il resto della regione contribuisce ad abbassare il prezzo medio complessivo con valori medi molto più bassi.

Sono solo alcuni dei risultati che emergono da un'analisi, elaborata utilizzando la media mensile delle escort attive in provincia, indicizzate da Escort Advisor dal 2015 a oggi. Nel corso del 2018 il numero degli utenti complessivi, che si sono collegati al sito, è cresciuto del 20% circa passando da circa 1,3 milioni di utenti unici mensili a 1,5 milioni, catapultando Escort Advisor fra i primi 100 siti più visitati in Italia in assoluto.

Genova non figura nella top ten delle province per numero di visitatori sul sito ma è settima in classifica per numero complessivo di escort (523). Guardando al numero per abitante scende addirittura al 51esimo posto (0,90 escort per abitante). È comune a tutte le province che il 90% delle escort si trovi nel capoluogo, questo accade anche perché la maggior parte degli incontri (contrariamente a quello che si pensa) avvengono durante il giorno, non la notte, durante le pause dell'orario di lavoro (pause pranzo, pause caffè, trasferte...).

Il 22% delle escort in provincia di Genova sono di nazionalità italiana, il 19% brasiliane e l'8% russe. Seguono Colombia, Venezuela, Ungheria, Argentina, Romania, Cuba, Moldavia, Ucraina, Spagna, Bulgaria, Cina, Panama, Portorico, Repubblica Dominicana, Costa Rica, Cile e Lituania.

Ogni giorno EA-Bot, il motore di ricerca di Escort Advisor, scandaglia (un po' come quello di Google) i principali siti di annunci in Italia per monitorare la pubblicazione di annunci e poter verificare i numeri recensiti dai propri utenti. In questo modo evita anche quanto capita spesso sui siti di annunci, ovvero di trovare pubblicati numeri di telefono di persone ignare, per scherzo o per errore. Grazie a questa attività EA-Bot permette di conteggiare i singoli nominativi e numeri di telefono pubblicizzati (anche su più siti) da una escort, fornendo così delle statistiche riguardo la attività nelle singole città, province e in tutta Italia, ogni giorno.

