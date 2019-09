Escort in Liguria, Genova la provincia meno 'casta'

La Liguria è all'undicesimo posto nazionale per ricerche online che riguardano le escort su Escort Advisor, il sito per scegliere le sex workers. Risulta quindi essere tra le regioni mediamente 'caste' in questo senso.

Dai dati emersi da una ricerca di Escort Advisor, nella top 100 nazionale troviamo un comune ligure: Genova detiene la posizione numero 75, con 582.320 abitanti, 36.647 utenti al mese e un picco mensile di ricerche. Di conseguenza è il primo comune in regione. Il comune più casto risulta essere invece Vado Ligure (Savona), alla posizione nazionale 547, l'ultima regionale.

A livello nazionale è al primo posto tra i più viziosi il comune di Oltrona di San Mamette (Como, Lombardia), mentre quello più 'casto' è Querceta (Versilia, Toscana).