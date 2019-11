Elicottero su via Balbi e Principe, Alberto Angela al lavoro per le sue "Meraviglie"

Lo avevano già avvistato nei giorni scorsi, prima alla Villa del Principe mentre era apparentemente impegnato nelle riprese e poi in centro, a pochi passi da via Garibaldi, per una cena al ristorante. Poco o nulla però si sapeva di ufficiale sulla presenza di Alberto Angela e Genova, sino a quando sabato mattina non è stato avvistato l'elicottero della Rai "svolazzare" in zona Balbi.

La presenza dell'elicottero conferma che il celebre divulgatore scientifico, scrittore e conduttore tv è al lavoro per una puntata ambientata a Genova di "Meraviglie", il programma di Rai 1 dedicato alle bellezze dello Stivale. Le riprese dell'alto sono iniziate intorno alle 9 di sabato mattina, e sono state tante le persone che hanno rivolto lo sguardo al cielo domandandosi il motivo della sua presenza.

Molto probabile, vista la zona scelta e gli avvistamenti dei giorni scorsi, che Angela Junior abbia scelto di approfondire l'influenza delle antiche famiglie nobiliari genovesi sullo sviluppo della città, concentrandosi sugli antichi palazzi dei Rolli, ma per saperne di più è necessario attendere l'inizio della nuova stagione di "Meraviglie", fissato per gennaio.