Raccolta cibo per i più bisognosi nei supermercati Ekom

Anche quest'anno Ekom, l'insegna discount del Gruppo Sogegross, avvia in collaborazione con il Banco Alimentare la “Spesa SOSpesa”, raccolta di generi alimentari destinati alle famiglie più bisognose individuate sul territorio.

Partecipare è semplice. Ekom e Banco Alimentare hanno selezionato un gruppo di prodotti di prima necessità (pasta, tonno in scatola, olio, caffè, biscotti, passata, legumi, biscotti per bambini, omogeneizzati, zucchero, fette biscottate, carne in scatola e latte) che saranno indicati sugli scaffali con l’apposito cartellino “Prodotto SOS”. I clienti potranno acquistare tali prodotti e, una volta pagati in cassa, depositarli negli appositi contenitori. Il Banco Alimentare provvederà poi tramite strutture convenzionate a effettuare il ritiro di questi prodotti e a consegnarli alle famiglie bisognose.

«Tante famiglie italiane, in questi anni, hanno visto progressivamente ridursi il proprio potere di acquisto - afferma Andrea Giussani, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus - decidendo di ridurre anche le spese destinate a beni di primaria necessità come il cibo. Per questa ragione siamo entusiasti dell'iniziativa di Ekom che concretamente ci aiuterà ad alleviare le difficoltà di quanti, per le ragioni più diverse, non si possono permettere di fare la spesa. Questa iniziativa ha anche un’importante valenza perché permette a tutti i consumatori, attraverso un gesto semplice, di sperimentare un vero senso di condivisione dei bisogni dei poveri».

Sarà possibile effettuare la “Spesa SOSpesa” in tutti gli oltre 70 punti vendita Ekom della Liguria e di Torino fino al 13 maggio 2018.