Mercurio transita davanti al Sole: come vedere il raro evento astronomico

Meteo permettendo lunedì 11 novembre 2019, sarà visibile un raro evento astronomico, il passaggio di Mercurio davanti all'enorme disco solare. Il piccolo pianeta, infatti, si troverà tra la Terra e il Sole e, con gli opportuni strumenti, sarà visibile la sua silhouette.

Il transito di Mercurio è un raro evento astronomico, (si ripresenterà solo fra 13 anni) durante il quale il pianeta Mercurio passa davanti al disco solare ed è possibile osservarlo mentre si staglia, per contrasto, sul Sole. Il fenomeno sarà visibile a partire dalle 13:35 e fino alle 18:04, quindi ancora per un po' dopo il tramonto; il culmine sarà intorno alle 15.20. Il fenomeno non è però visibile a occhio nudo perché sarebbe pericoloso per gli occhi, ma l'osservatorio astronomico del Righi mette a disposizione gratuitamente la sua struttura e i suoi esperti dell'associazione Polaris.

L'appuntamento è quindi per lunedì 11 novembre dalle ore 13 alle ore 16.30 presso la "Rotonda" di Carignano in Piazzale San Francesco d'Assisi. Gli operatori ai telescopi intratterranno il pubblico mostrando il Sole con speciali telescopi con filtro solare H-Alpha e in luce bianca, saranno fornite molte spiegazioni astronomiche e si risponderà alle domande del pubblico. In caso di brutto tempo o cielo completamente nuvoloso l'evento sarà annullato.