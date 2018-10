San Benedetto al Porto, lutto per la scomparsa di don Rebora

Era il dicembre del 1970 quando don Federico Rebora, parroco della chiesa della Santissima Trinità di San Benedetto, accoglieva nella sua parrocchia un sacerdote allora 42enne che sarebbe diventato un simbolo. Lui era don Andrea Gallo, e oggi la comunità di San Benedetto al Porto piange la morte dell’uomo che decise di prenderlo come cappellano dandogli la possibilità di fondare un punto di riferimento per tutti gli “ultimi”.

Don Rebora si è spento martedì mattina all’età di 91 anni, lasciando un enorme vuoto nei cuori di quelli che lui chiamava “i suoi ragazzi”, e di tutti coloro che hanno condiviso anche soltanto un piccolo pezzo di strada con lui: «Non troviamo parole sufficienti per esprimere la gratitudine per il sostegno che don Federico ha dato a tanti e a tutti noi in questi 48 anni», si legge sulla pagina Facebook della comunità di San Benedetto al Porto, che ha inviato tutti i genovesi (e non solo) a dire addio al “Fede” partecipando al rosario, fissato per le 17.30 a Bolzaneto nell’hospice dell’Associazione Gigi Ghirotti, oppure ai funerali.

Le esequie si terranno mercoledì pomeriggio alle 18 nella parrocchia di San Benedetto: «Ciao don Federico, grazie per tutto, grazie per questi 48 anni - lo salutano dalla Comunità di San Benedetto - Ti dobbiamo tutto».