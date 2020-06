Incontro virtuale fra il sindaco e 25 studenti

Si chiama 'Il sindaco con i giovani' ed è un incontro virtuale per riflettere con gli adolescenti sul momento così particolare che stanno vivendo e per renderli protagonisti della fase di ripartenza della città. La data scelta è quella di lunedì 8 giugno, nell’approssimarsi della fine di quest’anno scolastico così particolare: il sindaco Marco Bucci, in diretta Facebook alle 16, dialogherà con venticinque ragazzi e ragazze genovesi dai 16 ai 19 anni. Chiunque vorrà collegarsi potrà guardare la diretta su tre profili Facebook: Marco Bucci per Genova, Comune di Genova-Genoa Municipality, Agenzia per la Famiglia-Comune di Genova.

I giovani potranno raccontare come hanno vissuto i mesi di lockdown e come immaginano la città nella fase di ripartenza, potranno fare proposte e rivolgere domande al sindaco Marco Bucci che li ascolterà e risponderà a tutti. Modera la diretta il giornalista di Primocanale Luca Russo.

L’incontro nasce dall’attenzione del Comune e dell’Agenzia per la Famiglia al mondo dell’adolescenza, con due progetti: 'Educazione civica & scuola', giunto alla seconda edizione, che coinvolge i ragazzi in attività di servizio alla cittadinanza, dal dialogo con gli anziani alla pulizia di spiagge e strade, e il progetto 'Diventare grandi', un percorso di formazione per genitori, educatori e operatori sul tema dell’educazione portato avanti con Arcidiocesi di Genova, Asl 3 Genovese, Coni Liguria, Prefettura, Questura, Regione Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Università, Tribunale Ordinario Sez. Famiglia e Tribunale per i minorenni.

I venticinque ragazzi che parteciperanno all’incontro sono stati selezionati da dieci scuole superiori genovesi che hanno partecipato ai progetti del Comune e dell’Agenzia per la Famiglia. L’incontro fa anche seguito all’appuntamento tra il sindaco Marco Bucci e i 18-19enni a ottobre 2019, nel corso degli Stati generali dell’Educazione.