L'avvistamento: delfini in mare davanti a Multedo

Sono giornate difficili, in cui distrarsi un poco dal coronavirus e meravigliarsi di fronte alle meraviglie della natura non è un male.

E dunque ha fatto incetta d "like" su "Sei di Multedo se" il video postato da Cristina Cristina martedì 24 marzo con i delfini ripresi in mare: la caratteristica pinna dorsale - ripresa proprio davanti a una delle piattaforme offshore del porto petroli - non ha lasciato spazio a dubbi.

Così, almeno per un po', questo avvistamento "a km zero" tra le onde increspate dal vento, ha commosso Multedo e ha permesso ai cittadini di perdersi un po' nella bellezza della natura, seppure in città.

