De Ferrari, dopo l'omaggio agli Azzurri la fontana si illumina di rosa

La fontana di De Ferrari, uno dei simboli della Superba, illuminata di rosa: così Genova ha reso omaggio alla Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze, celebrata giovedì 11 ottobre, giornata in cui su tutta la regione vigeva lo stato di allerta meteo arancione.

Il programma della giornata, promosso da Terres des hommes (firma dietro il manifesto #Indifesa, cui anche il Comune di genova ha aderito) era molto ricco, ma è stato ridimensionato proprio alla luce delle previsioni, per evitare rischi. Tra le iniziative previste c’erano una passeggiata per le vie del centro storico in compagnia dell’assessore alle Pari opportunità e diritti del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi, e al Comitato Unicef Liguria, musica, laboratori per bambini e un flash mob nel cortile di Tursi, ma la pioggia ne ha ostacolato il regolare svolgimento.

La città non ha comunque rinunciato a celebrare la ricorrenza, promossa dalle Nazioni Unite per sensibilizzare governi e opinione pubblica sulle difficili condizioni in cui sono costrette a nascere e crescere le bambine nei paesi più poveri, e ha illuminato di rosa la fontana per l’intera serata di giovedì. Il giorno precedente, mercoledì, Aster aveva invece colorato i getti di azzurro in omaggio all'amichevole giocata dalla Nazionale contro l'Ucraina al Ferraris.r