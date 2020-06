Sanità, dal 22 giugno riapre il Cup in Liguria

C’è una data per la riapertura del cup, il centro unico prenotazioni, in Liguria: il 22 giugno le aziende sanitarie regionali inizieranno a prendere prenotazioni per le nuove visite, ripartendo dopo lo stop dovuto all’emergenza coronavirus.

«La riapertura del Cup e le nuove prenotazioni sono state oggetto di un incontro martedì mattina - ha detto l’assessore alla Sanità, Sonia Viale -monitoraggio su possibilità di avere prenota∑one, alcune hanno già Abbiamo già effettuato un monitoraggio sulle agende delle varie Asl, alcune hanno già smaltito le visite prenotate dal’8 marzo a oggi e possono iniziare a fornire alcuni tipi di prestazioni, altre sono ancora in difficoltà».

Proprio per smaltire le visite rimaste indietro (nel periodo di lockdown venivano eseguite soltanto quelle urgenti e brevi, richieste dal medico di famiglia), verrà riattivata la libera professioni dei medici, mentre i servizi ambulatoriali resteranno aperti anche il sabato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Viale ha parlato anche dell'ipotetica seconda ondata prevista per l'autunno da molti esperti: «In previsione di una ripresa del picco emergenziale ci stiamo attrezzando anche in base a quanto chiedono i provvedimenti governativi - ha spiegato l'assessore - il Decreto Rilancio pone alcune scadenze e chiede la redazione del piano ospedaliero. Siamo a buon punto: abbiamo ricevuto i contributi da tutte le aziende e lo stiamo completando. Avremo la conferma dell'assetto della nostra rete ospedaliera e della capacità di riattivare in pochissimo tempo i posti letto dedicati al Covid. Altra importante conferma per il nostro sistema sanitario è la rilevanza che il Decreto rilancio dà all’area territoriale nella pianificazione della risposta all'emergenza: è stato il cuore della nostra riforma sanitaria, l'infermiere di famiglia è una figura nota al nostro sistema e siamo tra le poche regioni ad aver istituito il master universitario per infermiere di famiglia. Stiamo lavorando su solide basi»