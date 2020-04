Coronavirus, in attesa della riapertura il Covo di Nord Est lancia i "Tigullio Bond"

Il Covo di Nord Est, storica discoteca del levante ligure, lancia una nuova iniziativa per cercare di far fronte alla crisi economica causata dall'epidemia di coronavirus: i "Tigullio bond", così ribattezzati ironicamente in riferimento alle manovre economiche con cui anche il governo si sta - più seriamente - confrontando, consentono di acquistare una serie di servizi di cui i clienti potranno usufruire una volta che la discoteca verrà riaperta.

"Com'è noto tutte le attività della ristorazione in Italia sono chiuse fino a nuove disposizioni governative. Questo sta provocando dei seri problemi di liquidità a molte attività commerciali - fanno sapere dalla storica discoteca di Santa Margherita Ligure - Al fine di superare brillantemente questa situazione, abbiamo pensato di proporre ai nostri clienti dei voucher acquistabili tramite bonifico bancario entro il 15 maggio 2020. Questo permetterà, una volta riaperti, di poter usufruire dei servizi nei nostri ristoranti, dello stabilimento balneare, delle discoteche e anche per eventi e matrimoni".

I voucher sono di tre tipologie diverse: da 100 euro, per un valore di spesa successivo di 120 euro, da 500 euro per un valore di 650 e da 1.000 per un valore di 1.350. Tutti possono essere spesi in diverse occasioni, sino al 31 dicembre 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Così facendo darete un tangibile segnale di vicinanza in un momento veramente complicato e avrete, speriamo molto presto, una motivazione in più per tornare a gustare le nostre specialità e "a vivere" le bellezze di Santa Margherita e Portofino", concludono dal Covo, che segue la scia tracciata da altre attività, come i ristoranti aderenti al circuito Save One Seat: in questo caso il tavolo si prenota in anticipo, fornendo liquidità al ristoratore per aiutarlo a sopravvivere in attesa che cucine e sale possano finalmente riaprire.