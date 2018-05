Costanza Caracciolo, tuffo a Paraggi e jogging a Nervi

Prima un primo tuffo al largo di Portofino, poi un aperitivo a Paraggi e infine una corsetta lungo la passeggiata di Nervi: vacanza tutta ligure per Costanza Caracciolo, biondissima ex velina che nei giorni scorsi è stata avvistata tra la riviera e il capoluogo ligure, forse in occasione della Partita del Cuore che si tiene allo stadio Ferrari di Marassi mercoledì sera.

La Caracciolo, 28 anni, è arrivata in Liguria accompagnata dal fidanzato Bobo Vieri. E alcune foto rubate dai paparazzi hanno immortalato curve sospette, lasciando intendere che dopo la tragedia affrontata qualche mese fa, con la perdita del primo figlio, per la coppia sia nuovamente in arrivo la cicogna.

Costanza, dal canto suo, sul profilo Instagram non semina indizi compromettenti, anche se spesso la mano o il braccio sono posizionati in modo da “proteggere” il pancino.

A Portofino sembra che la bionda 28enne abbia unito lavoro e piacere, posando per uno servizio fotografico per una marchio di moda mare, ma nella foto postata mercoledì pomeriggio su Instagram i più “genovesi” hanno chiaramente avvistato un dettaglio che lascia capire con pochi dubbi che si sia spostata a Genova: in tenuta da jogging, la Caracciolo posa seduta su una “creuza” sotto una ringhiera azzurra, quella inconfondibile della passeggiata Anita Garibaldi, a Nervi. Nessuna traccia, invece, del più timido Bobo.