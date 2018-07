Costa Zena Festival: al via la giornata di divertimenti a Genova, tutte le foto

È iniziata la giornata di festa a Genova promossa da Costa Crociere che festeggia in grande stile i suoi 70 anni.

Il "Costa Zena Festival" propone tanti eventi (oltre 20 attrazioni gratuite) tra il centro città e il Porto Antico.

Una delle curiosità più gettonate è senz'altro il maxi scivolo ad acqua allestito in via XX Settembre. Un'attrazione da Guinness: con 320 metri di puro divertimento, è infatti il più lungo scivolo gonfiabile ad acqua mai costruito in una città del mondo.

E in mattinata, dopo il taglio del nastro, a divertirsi per primi sullo scivolo sono stati proprio il Sindaco di Genova Marco Bucci e il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: pantaloncini e maglietta, si sono lanciati sui ciambelloni, seduti e sdraiati, con l'entusiasmo di due ragazzini.