Costa Zena Festival, in via XX Settembre spunta il gran pavese

Fervono i preparativi in città per l’attesissimo Costa Zona Festival, l’evento con cui la compagnia di crociere dall’inconfondibile comignolo giallo festeggia 70 anni: a poco più di una settimana dal giorno del grande evento, previsto per sabato 7 luglio, in via XX Settembre ha fatto la sua comparsa una delle attrazioni promesse, e cioè il gran pavese lungo 2,8 km che si allungherà sino al Porto Antico.

La lunga fila di bandierine colorate è stata installata nella notte, e in mattinata sono stati moltissimi i genovesi che si sono ritrovati a osservarla senza immediatamente collegarla all’evento firmato Costa. L’allestimento di tutte e 20 le attrazioni previste per la giornata - tra cui spicca il maxi scivolo ad acqua - è però molto impegnativo e complesso, e la compagnia sta piano piano iniziando i lavori per trasformare per un giorno il centro del capoluogo ligure in una gigantesca nave da crociera.

Il gran pavese, la tipica serie di bandiere della tradizione nautica presente su tutte le navi Costa da poppa a prua, è stato il primo passo, e ricopre un ruolo importante: segnalare alle 30mila persone attese a Genova il 7 luglio (queste le stime di Costa) tutte e 20 le attrazioni gratuite, che vanno dallo scivolo a due corsie da 340 metri (il più lungo del mondo in area urbana) ai punti di animazione per bambini, dal solarium di piazza De Ferrari ai palchi allestiti al Porto Antico per il dj set di Radio 105, le esibizioni di Michele Bravi, Elodie, The Kolors, Francesco Gabbani ed Ermal Meta, il concerto di Al Bano e Romina e la performance dei comici liguri.

A completare il quadro di una grande giornata di festa, lo show di luci e acqua proiettato di fronte a Calata Falcone e Borsellino, i punti ristoro allestiti in piazza De Ferrari, piazza Matteotti e piazza Caricamento in cui verranno preparati tutti i piatti serviti a bordo delle navi Costa, e la distribuzione gratuita di due tonnellate di gelato.