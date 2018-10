La focaccia genovese "salpa" con le navi Costa

La focaccia genovese prende il largo: grazie al nuovo accordo siglato tra Costa Crociere e Associazione Panificatori Genovesi, sulle navi da Crociera della flotta Costa verrà servita la ricetta tradizionale della tipica "fugassa", certificata dal Marchio Focaccia Genovese, che ne garantisce l’originalità proteggendola da contraffazioni.

La focaccia viene servita a partire dal 28 ottobre sulla Costa Fascinosa, e presto seguiranno tutte le altre navi della flotta. L’Associazione Panificatori Genovesi ha contribuito a formare lo staff di panettieri che lavorano a bordo, condividendo la ricetta tradizionale e insegnando tutti i segreti per una preparazione ottimale. L’Associazione ha inoltre supportato Costa Crociere per la selezione delle materie prime da utilizzare come ingredienti per la focaccia, per garantirne il gusto unico e inimitabile. La preparazione deve essere puntuale, e richiede un lungo processo di lievitazione suddiviso in tre diversi momenti.

Grazie alla collaborazione avviata, la focaccia genovese prenderà il largo e arriverà in tutto il mondo, seguendo tutti gli itinerari delle crociere Costa. Mediterraneo, Nord Europa, Sud America, Caraibi, Oceano Indiano, Dubai, sono solo alcune delle destinazioni che verranno raggiunte dalla ricetta ligure.

«Come compagnia italiana che ha sede a Genova, siamo orgogliosi di portare per la prima volta l’autentica focaccia, ricetta tipica della tradizione genovese, a bordo delle navi da crociera - ha detto Stefano Fontanesi, Corporate Executive Chef di Costa Crociere - Grazie a questa iniziativa tutti gli ospiti di Costa Crociere, che provengono da tanti paesi diversi, potranno scoprire il sapore inimitabile di un prodotto ligure e goderselo dalla prospettiva unica del mare. La vera “fugassa” verrà gustata in tutto il mondo, raggiungendo tutte le 250 destinazioni delle nostre crociere»