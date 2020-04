Coronavirus, lo studio: «Ecco quando dovrebbe azzerarsi il contagio»

Quando finirà l'emergenza coronavirus? Quando si arriverà al contagio zero? Queste e altre sono le domanda che tanti italiani si pongono quotidianamente nella speranza di tornare al più presto alla normalità.

L'Einaudi Institute for Economics and Finance, un centro di ricerca universitaria di Roma, ha pubblicato uno studio firmato da Franco Peracchi (economista dell'Università di Tor Vergata affiliato anche a quella Georgetown). Lo studio viene aggiornato quotidianamente in base ai dati forniti ogni giorno dalla Protezione Civile, e stima la data di arrivo al contagio "zero" per ogni regione d'Italia e anche il periodo in cui dovrebbe terminare l'emergenza nel nostro Paese.

Una delle prime versioni dello studio era stata commentata qualche giorno fa dal presidente della Regione Giovanni Toti, quando per la Liguria veniva stimata la data del 7 aprile, ritenuta irrealistica dal presidente della Regione. L'ultima pubblicazione, realizzata sulla base dei dati del 30 marzo 2020, ha allungato i tempi anche per la nostra Regione: ora, sempre secondo lo studio dell'Istituto Einaudi disponibile a questo link, la data finale per la Liguria sembra essere quella del 12 aprile (la domenica di Pasqua), una data che di fatto è in linea anche con le ultime dichiarazioni delle istituzioni regionali, che avevano ipotizzato una possibile, graduale, ripartenza, proprio nel periodo successivo alla Pasqua. Per quello che rigurda invece il nostro Paese la ripresa globale, sempre secondo questa ricerca, dovrebbe arrivare a inizio maggio.

