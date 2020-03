Magliette solidali per il Galliera: «Serviranno ad acquistare pasti per il personale sanitario»

Anche le aziende genovesi in campo per aiutare gli ospedali in questo difficile momento.

È il caso di Zena, "storica" azienda che si occupa di creare capi di abbigliamento dedicati alla Superba, che ha deciso di sostenere la fatica del personale medico-infermieristico che da settimane, tutti i giorni, senza sosta, opera in prima linea mettendo a rischio la propria salute e quella dei famigliari.

La ditta ha creato una t-shirt con la scritta "Genova never stops 2020" (Genova non si ferma mai) e la bandiera della città, e l'ha messa in vendita a 15 euro. Di questi, 10 euro verranno devoluti in beneficenza a favore del professor Giuliano Lo Pinto, direttore sanitario dell'ospedale Galliera.

L'iniziativa è finalizzata all'acquisto dei pasti per il personale sanitario, impossibilitato all'approvvigionamento durante i turni.

Per acquistare le magliette è possibile collegarsi a www.zena.tv