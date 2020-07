Coronavirus, al Villa Scassi smontata la tenda pre-triage

Dopo Galliera e San Martino, anche al Villa Scassi è stata smontata la tenda pre-triage installata durante l’emergenza coronavirus per visitare i pazienti prima di farli accedere all’ospedale.

La direzione sanitaria ha smontato la tenda venerdì mattina, a conferma della progressiva diminuzione dei ricoveri per coronavirus e della graduale normalizzazione dei percorsi di accesso all’ospedale.

«L’ospedale in ogni caso rimane attivo e in assetto per continuare garantire flussi in sicurezza», fanno sapere dalla Asl 3.