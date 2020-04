VIDEO | Coronavirus, artisti liguri cantano via web "Gli Angeli" di Vasco Rossi. E lui condivide GenovaToday su Instagram

«Quello che si prova non si può spiegare qui». E in effetti le parole per descrivere l'emergenza coronavirus in Liguria, così come nel resto d'Italia, spesso sono difficili da trovare. Ci hanno provato 18 artisti liguri, insieme (a distanza, ma con l'aiuto di webcam e internet) per cantare "Gli Angeli" di Vasco Rossi, un omaggio a tutti coloro che si stanno adoperando senza sosta per far fronte alla pandemia, operatori sanitari in primis.

Il progetto è partito da Vladimiro Zullo, leader dei Trilli, e dal musicista Roberto Caminito, con la collaborazione di Max Campioni, che è musicista ma anche operatore sanitario all'ospedale Evangelico di Voltri. E l'idea è piaciuta anche a Vasco Rossi stesso, che ha condiviso l'articolo di GenovaToday tra le sue storie di Instagram. Il clip, come annunciato, è uscito martedì 7 aprile e si può visualizzare qui:

«Non sono in vena di cantare - spiega Max Campioni, che apre il clip - lavoro in ospedale ed è una situazione critica, la mia famiglia non c'è come tanti altri colleghi che hanno fatto andare via i loro cari, proprio perché siccome siamo a rischio, e i miei colleghi anche più a rischio di me, cerchiamo di tutelare la loro salute. Spero che questa canzone possa toccare e sensibilizzare le persone, ancora quei "caproni" che vanno in giro non curanti del prossimo. Cercate di stare a casa, se uscite mettete la mascherina, perché ci sono miei colleghi che tutti i giorni rischiano la vita anche per voi».

«Abbiamo preso spunto dalla canzone "Gli Angeli", brano molto significativo di Vasco Rossi - racconta Vladimiro "Vladi" Zullo, leader dei Trilli - con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica ad assumere un comportamento più rispettoso nei confronti degli altri, ma anche a rispettare l’operato di tutti coloro che, prestando le proprie competenze lavorative al servizio della comunità, ci insegnano valori fondamentali, rischiando quotidianamente la propria vita per salvare quella del prossimo. Il nostro pensiero va anche a tutti coloro che a causa di questa terribile malattia ci hanno lasciato prematuramente. Confidiamo nel supporto di tutti e nella massima condivisione di questo progetto che nasce senza alcuna pretesa, nessuno cerca visibilità o guadagno, quello che ci contraddistingue è il fatto di usare lo stesso linguaggio per arrivare al cuore delle persone, la musica, e abbiamo deciso di usarlo anche in questa occasione sperando di scaldare le anime dei Liguri e di tutti quelli che avranno voglia di ascoltare e guardare il video».

Gli artisti che hanno partecipato, cantando ognuno una strofa, filmandosi nelle rispettive case e poi mettendo tutti i clip insieme - a testimonianza del fatto che la tecnologia rende per fortuna tutti un po' meno soli - sono Max Campioni, Alberto Marafioti, Alessandro De Muro, Ettore Marino, Fabrizio Salvini, Davide De Muro, Vladimiro Zullo, Alberto Debenedetti (Bobby Soul), Roberto Caminito, Alessandro Larosa, Elisabetta Rondanina, Stephanie Niceforo, Davide Icardi, Andrea Di Marco, Valentina Canziani, Manuel Cossu, Pino Solari, Roberto Tiranti. La scelta del brano e la fotografia sono di Elena Iskra, il montaggio e mixaggio è a cura di Roberto Caminito, la direzione artistica è di Vladimiro Zullo, la segreteria di produzione e comunicazione social è a cura di Marta Lagorio e la comunicazione media di Simona Cappelli.

