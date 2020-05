Coronavirus, dall’Università di Genova specializzandi per tracciamento e sorveglianza epidemiologica

Cinque specializzandi dell’Università di Genova entrano nella “squadra” di Alisa per affrontare l’emergenza coronavirus.

Nell’ambito della collaborazione tra Unige e Alisa, che ha permesso di potenziare l'attività di coordinamento e supporto ai Dipartimenti di prevenzione delle Asl, cinque medici in formazione specialistica presso la scuola di Igiene e Medicina preventiva diretta dal professor Giancarlo Icardi sono stati coinvolti nelle attività di contact-tracing e sorveglianza epidemiologica.

Si tratta, spiegano dall’Univerdità, del primo importante step di un processo che prevede l'ulteriore coinvolgimento di risorse umane dedicate al potenziamento di tale attività: «Ringrazio l'Università di Genova per averci permesso, ancora una volta, di avviare questa preziosa collaborazione -ha detto Sonia Viale, vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria - Auguro ai nostri giovani medici buon lavoro per lo svolgimento di un'attività, quella di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica, di fondamentale importanza per la permanenza della Liguria nella fase 2».