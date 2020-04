Coronavirus, polemiche sul numero totale dei contagiati da inizio emergenza

Sono oltre seimila i casi di coronavirus in Liguria dall'inizio dell'emergenza. Per la pecisione 6.188. I deceduti sono saliti a 866, di cui 38 nelle ultime 24 ore. «L'elevato numero di decessi registrati oggi in Liguria non è da imputarsi solo alle vittime delle ultime 24 ore ma anche a esami autoptici su decessi di giorni passati, i cui risultati sono arrivati oggi - ha spiegato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel punto stampa di fine giornata -. I numeri continuano a confortarci e corroborano il trend discendente di cui abbiamo sempre parlato per quanto riguarda gli ospedalizzati e la diffusione del virus».

I guariti con due test consecutivi negativi sono 716. Gli ospedalizzati sono 1.002, di cui 105 in terapia intensiva. Attualmente positivi in Liguria 4.604, con un incremento di 65 unità nelle ultime 24 ore (149 al lordo di morti e guariti). I test effettuati sinora sono 28.181. I positivi sono 2.650 in provincia di Genova, 860 in provincia di Imperia, 611 in provincia di Savona e 479 in quella della Spezia. Quattro casi in fase di verifica.

Nel suo bollettino quotidiano, Regione Liguria indica gli 'attualmente positivi' (4.604 il dato fornito venerdì). Questo vuol dire che Regione Liguria conteggia solo chi in questo momento è positivo al coronavirus (ospedalizzati + domiciliati + positivi clinicamente guariti = attualmente positivi), escludendo dal computo chi è definitivamente guarito e chi è purtroppo deceduto. La Protezione Civile invece indica i 'casi totali' (6.188) e conteggia anche guariti e deceduti (ospedalizzati + domiciliati + positivi clinicamente guariti + guariti + deceduti = casi totali).

Partito democratico: «Regione e Alisa seguano sistema adottato da Protezione civile nazionale nella trasmissione dei dati dei nuovi contagi»

Chiediamo alla Regione Liguria e in particolare ad Alisa di trasmettere i numeri sull'emergenza Covid-19 seguendo il sistema adottato dalla Protezione civile nazionale e dalle altre Regioni italiane. Non solo perché in una situazione come questa ci vuole un'uniformità di informazione su tutto il territorio, ma anche perché altrimenti non si riesce ad avere l'esatto riscontro sui dati e diventa assai difficile fare della valutazioni comparative e comprendere su quali elementi lavorare. La magistratura ha già avviato un'indagine e, in attesa che la giustizia faccia il suo corso, chiediamo che l'amministrazione fornisca i dati in modo univoco e uniforme. Non vorremmo che, a fronte del fatto che la Liguria è oggi la regione in cui si fanno meno tamponi pro capite, nonostante un tasso di letalità molto elevata, questa diversa lettura dei numeri portasse ulteriormente ad abbassare la guardia sul numero dei tamponi effettuati e da effettuare, ancora del tutto insoddisfacente. In questo modo rischiamo di creare danni anche dopo la fine del lockdown, visto che a emergenza rientrata ci potremmo trovare con un alto numero di contagiati di cui non sapevamo l'esistenza. Oggi, al di là di qualche segnale positivo, la situazione è ancora molto preoccupante. Non possiamo assolutamente abbassare la guardia. E non è certo con qualche artificio numerico che supereremo la crisi: la Regione pensi a mettere in campo interventi concreti e correttivi, dove ce n'è bisogno.

Coronavirus, task force per la 'fase 2'

La Liguria ha costituito la propria task force tecnica in vista della fase 2. Obiettivo, mettere a punto tutte le misure e i protocolli operativi da adottare per permettere la ripartenza del sistema economico della regione in condizioni di assoluta sicurezza, evitando che la curva dei contagi ricominci a salire. Il tavolo tecnico di riavvio delle attività è composto da 27 persone.

Accordo per l'erogazione di bonus assunzionali alle imprese del settore del turismo

L'accordo prende le mosse dal patto per il turismo e lo rimodula in considerazione dell'attuale emergenza sanitaria da Covid-19, che rende necessario un sostegno straordinario all'occupazione nel settore. A disposizione 6 milioni di euro (6.015.472,00 euro) a valere sul Por - Fse 2014 - 2020, suddivisi in diverse misure destinate a imprese e lavoratori

Le imprese possono accedere a bonus assunzionali così definiti:

3.000 euro per assunzione con contratto subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata non inferiore a 4 mesi

4.000 euro per assunzione con contratto subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata uguale o superiore a 5 mesi

6.000 euro per assunzione con contratto subordinato a tempo indeterminato, anche a seguito di trasformazione di precedente contratto a tempo determinato.

Per questa misura la dotazione finanziaria è di 2.400.000 euro.

Per i lavoratori l'accordo invece prevede una linea di intervento denominata “Smart@ttivo”, per chi si trova in stato di disoccupazione e che rischia di non essere avviati al lavoro in tempi rapidi, al fine di dare un supporto in caso di prolungata assenza di lavoro, attraverso due tipologie di percorso:

percorso integrato di politica attiva del lavoro e formazione fruibile a distanza, combinato con misure di sostegno al reddito sotto forma di indennità di partecipazione mensile di 500 euro al mese per un massimo di 5 mesi, con possibilità di richiedere un voucher ICT per acquisto o noleggio di tecnologie informatiche o traffico dati internet necessari per la fruizione dei moduli di formazione a distanza;

percorso di formazione in smart-training che, in sostituzione della modalità ordinaria del tirocinio on the job di cui alla DGR 1186/2017, limitatamente al periodo di emergenza e per attività confacenti all’attuazione in forma “agile”, consenta di avviare esperienze formative con tutoraggio aziendale a distanza e la redazione di progetti formativi individuali (PFI) che prevedano l’utilizzo di adeguate tecnologie messe a disposizione del tirocinante dall’azienda ospitante. Anche questo percorso prevede indennità di partecipazione di 500 euro al mese per un massimo di 5 mesi.