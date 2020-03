Il coronavirus non ferma il Torneo Ravano: l'edizione 2020 sarà virtuale

Dopo 35 edizioni consecutive rischiava di essere stoppato dal coronavirus anche il Torneo Ravano, la 36esima edizione si sarebbe dovuta infatti svolgere nel mese di maggio. La storica kermesse ideata da Paolo Mantovani nel 1985, però, andrà avanti anche nel 2020 in un'inedita forma virtuale, ideata e fortemente voluta da Ludovica Mantovani. La figlia del presidente dello scudetto blucerchiato ha infatti spiegato come sia stata studiata una "palestra virtuale" per intrattenere tutti i bambini delle Scuole Primarie di terza, quarta e quinta elementare, con l’ausilio di genitori e docenti ed il coinvolgimento proattivo di Testimonial del mondo dello Sport.

«In questo momento di incertezza la mia responsabilità si sposta verso migliaia di bambine e bambini delle Scuole Primarie - ha spiegato Ludovica Mantovani, recentemente eletta anche come presidente della Divisione Calcio Femminile della Figc - , che aspettano ancora fiduciosi la 36° edizione del Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani. Insieme a collaboratori esterni, la Fondazione ha deciso di investire e sviluppare il progetto StayFit, che in quanto portale e-learning si aprirà non solo ai “nostri bambini” della Liguria e del Basso Piemonte, ma a tutto il territorio nazionale. I più piccoli, per la loro stessa natura, hanno bisogno di non essere deprivati di momenti di svago e gioco anche dal punto di vista motorio. Questa idea nata da un’emergenza surreale potrà rimanere in futuro un progetto complementare durante tutto l’anno scolastico».

Come funziona il Ravano virtuale?

La Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani ha spiegato che la piattaforma stayfit.torneoravano.com sarà pronta per Pasqua e "darà vita a semplici esercizi a corpo libero, concordati con i nostri referenti delle Federazioni Sportive. Un nuovo gioco guidato e condotto dai bambini, con il supporto a distanza di Top Player del mondo dello Sport, solidali verso la nostra Fondazione"

"I bambini - ha spiegato ancora la fondazione - si applicheranno in primis per realizzare le loro t-shirt d’allenamento "Respect", dando vita ad uno dei punti di forza del torneo. Previsti poi mini video delle sessioni di allenamento e interazioni e feedback con la partecipazione di Testimonial Sportivi e particolare attenzione alle call sportive di gruppo nella scuola. Un modo per sentirsi uniti e tenersi in forma. Stayfit.torneoravano.com sarà un portale, semplice, intuitivo, protetto e solo se gradito ed autorizzato potranno essere condivisi dei contenuti. L’accesso sarà possibile per le Scuole Primarie, i Genitori ed i Testimonial che daranno vuoi feedback professionali sugli esercizi vuoi messaggi di stimolo e solidarietà".

La presenza dei grandi atleti

Tra gli atleti che hanno già confermato la loro presenza agli eventi alcuni tre Top Player del calcio femminile e stelle della nazionale italiana: Alia Guagni della Fiorentina, Elena Linari dell'Atletico Madrid e Cecilia Salvai della Juventus. Presenti anche il professor Francesco Perondi, preparatore atletico della Nazionale Femminile e Katia Serra, responsabile AIC Calcio Femminile. Non è da escludere anche la partecipazione di alcuni grandi calciatori del passato della Sampdoria.

Collaborazione con maturandi e studenti di Scienze Motorie

La Fondazione coinvolgerà i maturandi, grazie ai protocolli d’intesa in essere con i vari Istituti, nell’attività di moderazione. (programma alternanza scuola lavoro). Agli studenti Universitari in Scienze Motorie verrà proposta dal coordinatore la possibilità di collaborare tramite ADE per ricevere diverse analisi di lettura dell’impegno sostenuto da parte della Fondazione. (attività didattica elettiva)

I bambini verranno incentivati a partecipare attivamente grazie a premi messi in palio dalla Fondazione:

Premio Creativo* Disegna la tua Maglietta d’allenamento: la t-shirt può essere una copia fedele all’originale o una versione artistica della medesima

Premio alla Costanza verrà dato a chi settimanalmente fino a fine anno scolastico seguirà con continuità gli allenamenti.

Premio all’Iniziativa: Fai già attività motoria a casa? Raccontaci come ti tieni in forma che noi vogliamo essere stupiti.

