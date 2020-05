Test sierologici a prezzo fisso per chi torna al lavoro: Regione al lavoro su un bando

Una convenzione con i laboratori privati della regione per consentire di sottoporre a test sierologici “a saponetta” i lavoratori di grandi, medie e piccole imprese verificare le loro condizioni di salute per farli tornare in azienda senza rischi.

Questo il prossimo obiettivo della Regione, che ha annunciato di essere al lavoro su un bando che consente ai datori di lavoro e ai titolari delle aziende di sottoporre a test i lavoratori a un prezzo calmierato e con tutte le norme di sicurezza necessarie sia per i lavoratori sia per chi esegue i test.

«Siamo al lavoro su un bando di gara che preveda una manifestazione di interesse per tutti i laboratori che vorranno partecipare e su una convenzione con la Camera di Commercio con tutte le categorie di lavoratori - ha detto il presidente della Regione, Giovanni Toti - L'obiettivo è consentire che i lavoratori possano accedere ai test a un prezzo stabilito pagato dal datore di lavoro e possano essere testati prima dell'ingresso al lavoro. Alcune grandi aziende lo stanno già facendo, vorremmo estendere lo stesso screening anche piccole e piccolissime aziende».

«Stiamo costruendo un protocollo che consenta la manifestazione di interesse da parte dei laboratori privati, e un protocollo che riguarda le modalità per fare i test - ha detto Toti - i risultati verranno comunicati al lavoratore e all’azienda, ma anche al servizio di prevenzione delle Asl in caso di positività, visto che verrà tamponato e poi inserito in programmi di isolamento e controllo».

I test saranno test rapidi che possono essere fatti anche da medici senza specializzazione: «Ancora non sappiamo quanti test potremo fare - ha aggiunto Toti - dipenderà da quante aziende decideranno di sottoscrivere il protocollo di intesa e poi procedere con lo screening. In alcuni casi i protocolli aziendali prevedono altri tipi di approcci, il nostro sarà un protocollo generalista per i lavoratori che non hanno questo tipo di copertura, speriamo di farne il più possibile».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bando entro la settimana, tempo di raccogliere le manifestazioni di interesse e capire quanti sono laboratori privati, in Regione Liguria mondo del privato è già entrato nel test sierologico da molte settimane, siamo la prima regione ad averlo autorizzato, vogliamo fare un costo calmierato per imprese e procedura chiara e standard di controllo per i lavoratori