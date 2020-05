Coronavirus, in Liguria indice di contagiosità a 0,75. Occhi puntati su metà maggio

Poco più di 5.000 persone positive al coronavirus in Liguria, con i guariti, 2.218, che si avvicino rapidamente alla metà e un calo lieve, ma costante, dei nuovi contagi, che sono finalmente scesi sotto le 3 cifre.

A pochi giorni dall’entrata in vigore della cosiddetta fase 2, i dati sul contagio nella nostra regione sembrano incoraggianti, ma il vero banco di prova sarà metà maggio, quando infettivologi ed epidemiologi potranno constatare se l’allentamento del lockdown avrà portato a una recrudescenza dei contagi.

A mercoledì pomeriggio in Liguria il valore R0/RT, e cioè l’indice di contagiosità della malattia, era di 0,75. Il che significa, in estrema sintesi, che ogni contagiato contagia a sua volta “meno” di un’altra persona (quando l’R con 0 è uguale a 1, per ogni contagio c’è un nuovo contagiato). Non ancora ottimale (l'ottimale è ovviamente 0), ma comunque lontano dai giorni di picco dell'epidemia.

«La Liguria al pari delle altre regioni ha sempre comunicato tutti i dati all’Istituto Superiore di Sanità - hanno fatto sapere dalla Regione - che ha confermato per iscritto ad Alisa la presenza di un “problema tecnico che non ha permesso la stima”, assicurando al contempo che è stata trovata una soluzione per rendere noto anche il dato ligure già dalle prossime ore».

«Il trend positivo già evidenziato nei giorni scorsi continua - ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - gli ospedalizzati oggi sono 607, meno della metà dei posti per covid disponibili nei nostri ospedali, e i ricoverati in terapia intensiva sono ormai a un quarto dei posti, sotto la soglia indicata dal Ministero».

Fase 2, ristoranti e negozi riparti dall’11 maggio: l'ipotesi di Toti

I dati hanno spinto il presidente della Regione, Giovanni Toti, a propendere per un’apertura anticipata di ristoranti e negozi. Toti, che da settimane ormai chiede maggiore autonomia al governo e un programma di aperture cucito su misura per le singole regioni, ha confermato che «è opinione di tutti che non si possa aspettare oltre, chiederemo di modificare il dpcm per consentire alle singole Regioni di presentare piani di riapertura già a partire dalla settimana prossima».

«In ogni caso potremmo anche individuare alcune situazioni che possono comunque essere già allargate a partire dalla settimana prossima - ha detto Toti mercoledì sera - Tutto questo è subordinato, da un lato, alla modifica del Dcpm, dall'altro all'individuazione dei settori in cui è possibile muoversi secondo le normative attuali, inoltre si analizzeranno i protocolli di sicurezza dell'Inail».

Il commercio al dettaglio è stato individuato come «una delle priorità assolute», cui si aggiungono anche estetisti e parrucchieri «che stanno subendo un fortissimo danno, e anche ragionare su somministrazione di alimenti e bevande. Ma sono tutte ipotesi da verificare».

Giro in moto e passeggiata in spiaggia, si possono fare? Le risposte della Regione

La Regione ha inoltre pubblicato una serie di risposte a domande frequenti per fare chiarezza su come si applica l’ordinanza sulla fase 2 in Liguria.

Nella lista delle risponde alle domande e ai dubbi più frequenti di questo avvio di fase 2, la Regione ha chiarito una serie di dubbi, in primis quello sulla possibilità di fare un giro in moto o di usare la moto per raggiungere luoghi in cui fare attività sportiva o motoria.

Il dubbio, nello specifico, è “se fra le attività motorie consentite in forma individuale elencate in maniera esemplificativa (mtb, tennis, corsa, bicicletta) rientri anche l’utilizzo della moto nell’ambito di attività motoria e sportiva individuale, anche fuoristrada (enduro, trial, motorally)”, e se si può appunto usare moto o scooter per arrivare al luogo in cui si vuole praticare l’attività fisica consentita.

La risposta è sì: “Tali disposizioni trovano applicazione con riferimento a ogni attività motoria e sportiva individuale - spiegano dalla Regione - quindi, anche con riferimento alle attività indicate, svolte con l’utilizzo della moto, purché nel pieno rispetto, oltre che della normativa ordinaria vigente per lo svolgimento di tali attività sportive e motorie, delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale, così come dettate dai dpcm governativi e dalle ordinanze regionali oltre che negli ambiti come definiti dalla citata ordinanza 25/2020”, e dunque province e Città Metropolitana.

La Regione ha sottolineato che tutte le attività motorie individuali sono riconducibili a tutte le attività sportive proprie di Federazioni affiliate al Coni, e quindi anche a quelle regolamentate dalla Federazione Motociclistica Italiana sul motociclismo (trial ed enduro compresi).

Sistema ospedaliero resta in assetto covid, test per i lavoratori

Toti e l’assessore alla Sanità, Sonia Viale, hanno nuovamente confermato che il sistema sanitario regionale resterà in assetto covid sino a ben oltre il termine del picco: obiettivo, consentire una rapida risposta nel caso in cui il virus dovesse tornare con violenza, non solo nelle prossime settimane, ma anche a settembre, quando il paese dovrà ripartire in maniera concreta, massiccia e definitiva e il sistema sanitario pronto a reagire in caso di emergenza.

«La sanità regionale si sta organizzando per aumentare la difesa da possibili nuovi picchi dell'epidemia - ha confermato Toti - i posti letto covid anche nei reparti chiusi resteranno a disposizione. Con la task force oggi abbiamo convenuto che entro la settimana Alisa incontrerà camere di commercio e categorie per partire con un piano di test e screening sierologici di massa per tutti i lavoratori che vorranno farlo per tornare al lavoro dalla prossima settimana. Anche le piccole e piccolissime imprese, che non hanno un medico del lavoro, avranno la possibilità di fare test sierologici ai dipendenti e ai titolari aderendo a un bando di Alisa».

«Da più parti arriva la richiesta di riapertura dei pronto soccorso - ha aggiunto Viale - Forse qualcuno ha dimenticato che la pandemia è ancora in corso. Fase 2 non significa smantellare l'attuale organizzazione sanitaria, ripristinare la possibilità di autopresentazione nei punti di primo intervento e la sistemazione della rete ospedaliera di due mesi fa. La necessità di mantenere per motivi precauzionali una rete ospedaliera capace di accogliere i malati covid è fondamentale. Invito alla prudenza, che deve ispirare le scelte e anche le discussioni politiche, è un momento troppo delicato. La tenuta degli ospedali è considerata anche dal Ministero fondamentale nella fase 2. Il monitoraggio è stretto: i 16 item indicati dal Ministero sono tanti, a nostro parere un po' troppi rispetto all'obiettivo della fase 2, ma abbiamo attivato la raccolta dei dati e saremo sicuramente pronti alla scadenza».

Distribuzione mascherine partita nelle farmacie

Mercoledì mattina è partita intanto la distribuzione gratuita delle mascherine nelle farmacie. Fatto salvo l’intoppo della prima mattinata, quando il server si è bloccato causa troppi accessi, nella stragrande maggioranza dei casi le consegne si sono svolte senza problemi.

«Sono 90mila le persone che hanno ritirato oggi in farmacia il pacchetto di due mascherine - ha detto l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone - quindi sono 180mila quelle distribuite sulle 500mila disponibili, altri 250mila pezzi saranno disponibili da lunedì. La distribuzione è stata ordinata, condotta con senso di responsabilità dai cittadini, non ci sono stati anche gli assembramenti di fronte alle farmacie, come avevamo chiesto. Solo un piccolo blackout del sistema informatico che gestisce la presa in carico all'apertura delle farmacie, che ha comportato qualche ritardo, ma tutto si è risolto in fretta e i numeri lo dimostrano».

Coronavirus, al San Martino il macchinario da 1.000 tamponi al giorno

È intanto arrivato dall’America, mercoledì pomeriggio, il primo pezzo del macchinario che consentirà di processare mille tamponi al giorno e aumentare così le diagnosi di positività al coronavirus.

Il macchinario, acquistato dal San Martino grazie a parte delle risorse derivanti dalla raccolta fondi #GenovaPerSanMartino, è costato 270.000 euro, e il primo elemento è stato già sistemato nell’ospedale. Oggi dovrebbe arrivare il secondo pezzo, e venerdì il macchinario verrà assemblato in modo da iniziare, da lunedì, a processare i mille tamponi al giorno. Nel weekend verrà formato il personale che potrà utilizzarlo.

Toti ha già annunciato che l’obiettivo è arrivare a fare 3mila tamponi al giorno, per un totale compreso tra i 95 e i 100mila al mese.

Coronavirus: nuovi contagi e positivi in Liguria

I dati di mercoledì confermano anche il calo dei ricoveri, costante: negli ospedali liguri sono ricoverate 607 persone (mercoledì erano 651), con con un calo significativo anche delle terapie intensive, che da 68 passano a 59. «Siamo al 25% della nostra potenzialità di terapia intensiva che è sotto quella soglia ministeriale che abbiamo dato», ha spiegato il governatore. Scende anche il numero delle persone contagiate che si stanno curando a casa, 2.699 in totale, 77 in meno rispetto a ieri.

Le persone ormai senza sintomi della malattia, che risultano però ancora positive, sono invece 1.784, 2.218 i guariti completi totali da inizio emergenza.

In sorveglianza attiva perché possibili casi positivi ci sono 1.732 persone, mentre per quanto riguarda i casi confermati, la maggior parte dei positivi si trova nella provincia di Genova (3.195), seguita da quella di Savona (845) e di Imperia (791). Lo spezzino è invece il territorio in cui si registrano meno postivi, 301 persone in cura per infezione da covid-19.

Aumenta invece, rispetto ai giorni scorsi, il numero dei tamponi fatti: nelle ultime 24 ore sono stati 2.071, per un totale di 59.693 da inizio emergenza. Il che significa che, rapportando il numero di positivi al numero di tamponi fatti, le persone risultate positive nelle ultime 24 ore sono il 3,6 % di quelle testate.

Cassa integrazione, 19.104 le ore trasmesse mercoledì all’Inps

La Regione ha inoltre iniziato a fornire i dati sulle richieste di cassa integrazione.

Mercoledì erano 19.104 le ore rendicontate, relative a 217 lavoratori. Sono le ore contenute nelle domande approvate mercoledì e avanzate da 17 aziende per pagamenti sul mese di marzo (in totale 25.685,10 euro) e da 80 aziende per pagamenti sul mese di aprile (in totale 129.057,30 euro).

«Fino al 3 maggio Regione Liguria ha decretato e trasmesso all'Inps 1.939.768 ore relative a 27.124 lavoratori - si legge in una nota - contenute nelle domande avanzate da 39 aziende per pagamenti sul mese di febbraio (in totale 28.552,50 euro), da 11.776 aziende per pagamenti sul mese di marzo (in totale 14.533.506 euro), da 698 aziende per pagamenti sul mese di aprile (in totale 1.150.062,30 euro) di 12.416 aziende, per un totale di 15.557.378,40 euro».