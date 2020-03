Polizia Locale, il sindacato scrive all’assessora Viale: «Più tamponi per gli agenti»

Più tamponi per gli agenti della polizia Locale: è la richiesta del sindacato Diccap, che l’ha esplicitata in una lettera invita all’assessora regionale alla Sanità, Sonia Viale.

«Il controllo della popolazione attraverso i tamponi è necessario per garantire la sicurezza di tutti. Giustamente i controlli sono iniziati con delle priorità, medici e infermieri che quotidianamente sono in prima linea a lottare contro questa pandemia, e proseguiranno a tappeto su tutta la popolazione - scrive Claudio Musicò - Per questo motivo crediamo doveroso attenzionarla sul ruolo della polizia Locale e sulla necessità per gli operatori di sentire vicine le istituzioni».

«Sappiamo perfettamente che lei e tutta la l’Amministrazione regionale conosce e apprezza il lavoro svolto quotidianamente - prosegue Musicò a nome del Diccap e del Sulpl - ed è per questo che, in questo momento, è importante un suo riscontro che confermi questa vicinanza. Il controllo attraverso i tamponi non rende immuni gli operatori ma aumenterebbe quella sensazione di sicurezza che è fondamentale per poter lavorare con maggiore serenità».