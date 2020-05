Coronavirus, la Liguria punta a 3mila tamponi al giorno. Una macchina per test rapidi al pronto soccorso

Tra i 95mila e i 100mila tamponi al mese, per un totale di 3mila test al giorno: è l’obiettivo cui punta la Regione Liguria per mettere in pratica ciò che in una regione come il Veneto si è rivelato fondamentale per contenere il contagio da coronavirus, e cioè i test a tappeto per individuare eventuali casi positivi, anche asintomatici, e isolarli.

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha confermato intanto che proprio mercoledì dovrebbe arrivare dall’America la macchina che consentirà di processare circa mille tamponi da sola: «Voglio essere ottimista, ma questo mi fa dire che nelle prossime due settimane il numero di tamponi in regione crescerà a circa 95-100mila al mese».

Il San Martino ha inoltre già ordinato il sistema di test molecolari rapidi da applicare in tutti i pronto soccorso del territorio ligure: «In mezz’ora ogni persona che arriva al pronto soccorso può essere testata immediatamente e mantenere percorsi dedicati e protetti a seconda che siano covid positivi o meno».

È intanto quasi finito lo screening su operatori sanitari e ospiti delle rsa. I test sierologici hanno confermato che il 15% degli ospiti ha sviluppato gli anticorpi ed è dunque entrato in contatto con il virus, mentre la percentuale scende a 10 tra gli operatori sanitari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda invece il sistema sanitario, a sviluppare gli anticorpi è stato il 4% del personale. I prossimi a essere sottoposti a test sierologici a tappeto saranno gli operatori delle forze dell’ordine.