San Martino, tamponi sul personale: positivi 28 su 402. Nuovo laboratorio per le analisi

Sono 28 gli operatori sanitari del San Martino risultati positivi al nuovo coronavirus.

Lo rende noto la direzione sanitaria del policlinico, spiegando che a oggi sono stati eseguiti 402 tamponi, processati dall’Unità Operativa Medicina del Lavoro del dottor Francesco Copello.

Proprio per analizzare più tamponi è stato stato convertito un laboratorio per la ricerca del Padiglione CBA, in uso alla Direzione Scientifica, in un laboratorio finalizzato alle analisi dei tamponi, a supporto dell’operatività del team del professor Icardi. Circa 220 i tamponi che verranno processati al giorno nel nuovo spazio.