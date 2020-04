Coronavirus, al via test sierologici sui donatori di sangue. Da lunedì tamponi in auto

Testare, testare, testare: la comunità scientifica è concorde nel sostenere che soltanto test a tappeto possono aiutare a contenere il contagio da coronavirus, isolando tutti i casi positivi e individuando chi ha contratto il virus ed è guarito, inconsapevolmente, e anche in Liguria ci si muove in questa direzione.

Il governatore ligure, Giovanni Toti, ha infatti annunciato che sono partiti i test sierologici su un campione di donatori di sangue, analisi finalizzate ad accertare la presenza di immunoglobuline specifiche che confermano se il soggetto ha contratto il virus e lo ha sconfitto senza terapie. Non solo: a partire da lunedì dovrebbero partire anche i tamponi “auto per auto”: le persone selezionate dalla Asl 3 verranno invitata a recarsi in macchina presso il punto di test, e verranno sottoposti a tampone senza scendere per accertare lo stato di salute, una misura già adottata prima in Corea del Sud e poi in Veneto e nel Lazio.

Per quanto riguarda i test sierologici, verranno effettuati su un campione di 2400 donatori tra i 18 e gli 80 anni. Il progetto, approvato anche dal Comitato etico regionale, permetterà una visione della circolazione del virus nel periodo considerato, tra dicembre 2019 e giugno 2020.

«Oltre un mese fa siamo partiti, primi in Italia, con una sperimentazione dei test sierologici all’Ospedale Evangelico, quando ancora questo strumento non era caldeggiato dalla task force nazionale per l’emergenza covid - ha detto Toti - Il test sui donatori di sangue ci consentirà di capire se, come ipotizziamo, il virus abbia iniziato a circolare in Liguria fin da dicembre, quindi prima che si manifestassero i cluster negli alberghi del savonese, e quale sia la percentuale di immunizzati nella popolazione ligure tra i 18 e gli 80 anni. Inoltre siamo partiti con altri 25mila test tra il personale sanitario dei nostri ospedali e con i test sierologici a tappeto nelle Rsa liguri a tutti gli ospiti e a tutto il personale”.

A oggi nelle residenze sanitarie assistenziali, fronte critico nella lotta al coronavirus per la fragilità degli ospiti e la presenza di focolai, sono già stati effettuati 3mila test sierologici.