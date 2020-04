Tablet ai pazienti del San Martino per comunicare con le famiglie: l'iniziativa di Sprint Academy

Sprint Academy, società che opera nel mondo dell’atletica leggera, in collaborazione con Fastweb ha consegnato martedì 6 aprile 20 tablet con sim voce e dati all'ospedale San Martino di Genova (oltreché alla Regione Lombardia).

Grazie anche a questi tablet il personale medico potrà consentire ai pazienti ricoverati di comunicare con le loro famiglie e mantenere i contatti in questo momento di distanza.

Inoltre gli stessi medici potranno avvalersi dei dispositivi per comunicare a distanza e in sicurezza, tra loro e con i pazienti, secondo il progetto promosso da Sistemi Informatici, Ufficio Stampa e Gestione del Rischio Clinico del San Martino.

Sono quattro i testimonial d’eccezione di questa donazione con in testa l’atleta azzurro Filippo Tortu. Con lui Luminosa Bogliolo, Lorenzo Perini e Salvino Tortu (il video della loro testimonianza). La donazione vuole essere anche l’occasione per lanciare la campagna #scendiinpista: un modo per comunicare a tutti la necessità di essere coinvolti in prima linea, anche con piccoli gesti e offerte a tutte le associazioni attive nel fronteggiare l’emergenza Covid-19.

