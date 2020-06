Lunga coda di turisti per l'Acquario: tutte le strutture che hanno riaperto

La città, passo dopo passo, si risveglia ed esce definitivamente dal lockdown. E domenica, per l'ultima giornata con i biglietti dell'Acquario scontati a 10 euro per i liguri, si sono registrate lunghe code, con mascherina e distanziamento.

Non è l'unica struttura che ha riaperto, ecco l'elenco ufficiale - che si trova sul sito istituzionale VisitGenoa - di tutti i luoghi più belli di Genova che vale la pena visitare, questa volta di nuovo dal vivo, rispettando le normative di sicurezza.

Acquario di Genova

Ha riaperto in tutta sicurezza l'Acquario Genova, con una postazione di rilevazione della temperatura corporea prima dell’accesso, segnaletica dedicata per favorire il giusto distanziamento sociale sia in biglietteria sia di fronte alle vasche espositive e dispenser di gel igienizzante lungo il percorso. La mascherina sarà da indossare obbligatoriamente per l’intera durata della visita.

I percorsi espositivi sono interamente fruibili, ad eccezione delle vasche tattili, della sala VR Gear e del giardino Un battito d’ali. Per il primo periodo di riapertura, sono sospese anche le visite guidate e Dietro le quinte che non consentirebbero il corretto distanziamento sociale. Per evitare eventuali code in biglietteria, sarà fortemente incentivato l’acquisto dei biglietti online disponibili sul sito internet. E' inoltre stata ridotta la capienza massima di visitatori in ingresso per ogni fascia oraria da 600 a 150 persone ogni mezz’ora. Per prepararsi ad accogliere il pubblico sono state effettuate accuratissime pulizie di tutti gli spazi che verranno fruiti dal pubblico e tale attività verrà incrementata quotidianamente.

Giorni e orari di apertura:

Tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18 con ultimo ingresso alle ore 16.

Prezzi

Online su www.acquariodigenova.it e in biglietteria saranno disponibili i biglietti con prenotazione obbligatoria di data e fascia oraria di ingresso ai seguenti prezzi:

Adulti 27 Euro

Ragazzi (4-12 anni) 19 Euro

Ridotto 23 Euro

Al momento, non è prevista la vendita di biglietti cumulativi con altre strutture del mondo AcquarioVillage, né biglietti senza data e fascia oraria assegnata.

Palazzo Bianco

Palazzo Bianco riapre al pubblico, con un percorso rinnovato che comprende anche una preziosa selezione dei capolavori di Palazzo Rosso, per offrire all’interno del museo spazi e tempi di riflessione, momenti in cui perdersi nella bellezza ritrovando davanti agli occhi le migliori opere della nostra città.

È necessario prenotare tramite portale dei musei http://www.museidigenova.it/it/content/palazzo-bianco biglietteria link “acquista online”, o dal sito Ticketone.

Orari:

5 giugno 14-18; venerdì, sabato e domenica: 10-18

Info utili: apertura straordinaria 24 giugno

Info gratuito: Da 0 a 18 anni; accompagnatori disabili - Info gratuito residenti: riservato ai Residenti del Comune di Genova tutte le domeniche

Villa Croce e la mostra "Sirotti e i maestri"

L’esposizione indaga le connessioni fra il mondo del maestro genovese Raimondo Sirotti (1934 - 1917) e i maestri liguri del Novecento ma anche con i grandi protagonisti del barocco genovese a cui l’artista si è spesso dichiaratamente ispirato. Il mondo di Sirotti, fatto di luce, colori, positività ed energia, viene presentato in un percorso fatto di esperienze immersive e coinvolgenti, spesso multisensoriali, che interpretano la grande forza emozionale dell’opera di Sirotti e di un linguaggio che, sia pure astratto, parte sempre da “una natura che si fa colore”.

giovedì – venerdì 14-18; sabato – domenica 10-18

Biglietto 5 Euro, ridotto 3 Euro

Mostra "5 minuti con Monet" a Palazzo Ducale

Palazzo Ducale ospita dal 12 giugno al 23 agosto la mostra "5 Minuti con Monet - A tu per tu con le Ninfee", realizzata in collaborazione tra Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Arthemisia e il Musée Marmottan Monet di Parigi, con il contributo del Comune di Genova.

L'opera, realizzata da Claude Monet, è custodita al Musée Marmottan Monet di Parigi e sarà esposta nell'Appartmento del Doge. L'intento della mostra è quello di far vivere agli spettatori alcuni minuti esclusivi, soli o con qualche familiare, per ammirare da vicino uno dei quadri più famosi del grande pittore impressionista. Un'esperienza immersiva ed emozionante, per fare del distanziamento sociale un'occasione per avvicinarci all'arte. L'esposizione gode del contributo del Comune di Genova che concederà, come introduzione, la visione del dipinto di Giovanni Boldini, artista genovese che sollecitò la conoscenza di Monet in Italia, La contessa Beatrice Susanne Henriette van Bylandt, proveniente dalle Civiche Raccolte Frugone di Nervi.

La Mostra sarà visitabile il Lunedì dalle 14 alle 19; Da Martedì a Domenica dalle 10 alle 19.

Galata Museo del Mare

Il Galata Museo del Mare ha riaperto al pubblico. Gli orari di visita del museo sono i seguenti:

Giovedì e venerdì - dalle 11:00 alle 18:00 con ultimo ingresso alle 17:00

Sabato e domenica - dalle 11:00 alle 19:00con ultimo ingresso alle 18:00

Lunedì, martedì, mercoledì chiuso

Si consiglia di prenotare anticipatamente in modo da evitare possibili assembramenti o di acquistare i biglietti online nelle fasce orarie disponibili.

Sono previste poche semplici regole per garantire a tutti dipoter fare esperienza delle meraviglie del museo in totale sicurezza:

-è obbligatorio l’uso della mascherina

-bisogna igienizzare le mani con il gel che troverete all’entrata e ad ogni piano

- obbligo di mantenere le distanze di sicurezza

- all’ingresso delle sale sarà indicato il numero massimo di persone che possono entrare per volta.

Dopo aver visitato il Museo, sarà possibile salire a bordo del sommergibile Nazario Sauro, l’unico in Italia a poter essere visitato in acqua, per una visita in totale sicurezza e usufruendo delle tariffe speciali.

Museo di Storia Naturale G. Doria – Mostra "Mythos"

Il Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” ospita fino al 30 agosto 2020 la mostra “Mythos”, una straordinaria esposizione di modelli delle creature zoomorfe che maggiormente hanno colpito l’immaginario collettivo.

Per visitare la mostra si raccomanda l’acquisto del biglietto online tramite il portale dei musei http://www.museidigenova.it/it/content/museo-di-storia-naturale alla voce “biglietteria” cliccando sul link “acquista online”, o direttamente dal sito Ticketone.

Orari dal 6 giugno: sabato e domenica: 10-18

Info utili: apertura straordinaria 24 giugno

info ridotto: dai 3 a 14 anni; >65; disabili

Info gratuito: Da 0 a 3 anni non compiuti; accompagnatori disabili e i soci amici del museo Doria

Museo della Lanterna

La lanterna riapre al pubblico e si illumina in azzurro per la giornata internazionale dei musei (lunedì 18 maggio). Il complesso monumentale della Lanterna di Genova è animato da un ricco programma di eventi, organizzati per la sua massima valorizzazione da APS Amici della Lanterna e PHAROS light for heritage.

Per accedere verrano prese tutte le misure di sicurezza definite dalle autorità competenti: ingresso contingentato, necessità di dispositivi di protezione individuale e igienizzante, screening della temperatura corporea . In più, la Lanterna è il primo museo ad utilizzare FASTPASS, una app che consente ai visitatori di verificare in tempo reale i tempi di attesa e prenotare l’orario della visita, per evitare assembramenti lungo il percorso e facilitare gli accessi.

Si potrà ammirare l’Open Air Museum nel parco, con l’antica porta di accesso a Genova da Occidente, il museo con la storia della Lanterna e le sale dedicate a fari e fanali, e infine salire i 172 gradini che conducono alla prima terrazza panoramica della torre del faro, da cui si gode una splendida ed inedita vista a 360° sulla città e il suo porto.

Orari:

da martedì a venerdì: dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30);

Sabato, domenica e festivi: dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30);

Lunedì chiuso

[NB: In caso di allerta meteo arancione e/o temporali le visite sono sospese]

Museo di Palazzo Reale

Da Sabato 13 giugno il Museo di Palazzo Reale riapre al pubblico con la mostra "MOGANO EBANO ORO! Interni d’arte a Genova nell’Ottocento, da Peters al Liberty." Presentando il biglietto intero del Museo di Palazzo Reale si ha diritto ad accedere con un biglietto da 2€ alle Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola.

Modalità di Accesso:

I visitatori dovranno rispettare regole necessarie che verrano esposte anche all'interno del Museo. Si consiglia l'acquisto online del biglietto, prenotando la fascia oraria. Sarà possibile acquistare il biglietto d'ingresso per il Museo, per la Mostra o acquistare la combinazione Mostra+Museo.

Orari:

Per il primo week end di apertura l’orario sarà, sia per il Museo che per la mostra, dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

Museo: giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 19:00 ; sabato e domenica dalle 13:30 alle 19:00

Lunedì, martedì e mercoledì chiuso

Mostra: da giovedì a domenica dalle 10:00 alle 19:00

Lunedì, martedì e mercoledì chiuso

Per maggiori informazioni:

Sito Palazzo Reale

Telefono: +39 349 8433808

Indirizzo email: realeticket@wticket.it

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola

Apertura straordinaria Sabato 13 e Domenica 14 Giugno dalle 10:00 alle 19:00.

Da martedì a sabato dalle 13:30 alle 19:30 sarà possibile visitare i due piani storici, con eccezione delle Cucine.

Chiuso domenica, lunedì e i festivi.

La visita a Palazzo Spinola riguarderà esclusivamente i due piani nobili, con l’esclusione delle Cucine storiche, della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola. Si raccomanda l'acquisto dei biglietti d'ingresso attraverso la prenotazione sulla piattaforma web, indicando la fascia oraria di preferenza e l’acquisto del biglietto online.

Acquisto e prenotazione biglietti Museo

Prezzi:

4€ Intero

2€ Ridotto giovani (cittadini UE tra i 18 e i 25 anni)

Gratuito: under 18 e aventi diritto

Info: 010.2705300

"Da Cambiaso a Magnasco. Sguardi Genovesi" a Palazzo della Meridiana

Da giovedì 21 maggio fino al 28 giugno, a Palazzo della Meridiana, riapre la mostra Da Cambiaso a Magnasco. Sguardi Genovesi a cura di Anna Orlando. La ripartenza avviene nel pieno rispetto di tutte le misure necessarie per garantire la visita in totale sicurezza: distanziamento tra i singoli visitatori, entrate dilazionate, sanificazione degli spazi e adozione dei necessari dispositivi di protezione personale.

Nel succedersi di cinque sale espositive, poste al primo piano nobile del palazzo cinquecentesco, personaggi illustri e ben noti si alternano a volti di cui la storia non ha serbato il nome, per un totale di circa 40 opere.

La mostra è visitabile dal giovedì alla domenica con orario 12-19 con ingresso da Salita San Francesco 4.

Biglietto ridotto (8 euro) per tutti fino al 31 maggio 2020.

Per maggiori informazioni: 0102541996 - sito online - indirizzo email mostre@palazzodellameridiana.it

Villa del Principe

Da Sabato 6 giugno Villa del Principe riapre al pubblico il Museo e il giardino rinascimentale. Sono previste nuove modalità di accesso che permetteranno di immergersi nell’elegante atmosfera di un Palazzo cinquecentesco. Ecco le modalità:

Senza prenotazione: sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (ultimo ingresso ore 13.15)

Con prenotazione: tutti i giorni della settimana al mattino e al pomeriggio, sabato domenica pomeriggio

Sarà inoltre possibile usufruire del servizio di guida interno per il quale è necessaria la prenotazione.

Il giardino rinascimentale della Villa sarà visibile su prenotazione con visita guidata.

Gli orari sopra indicati potranno essere soggetti a variazioni che verranno prontamente comunicate sui canali social e sul sito internet.

Palazzo Nicolosio Lomellino

Palazzo Nicolosio Lomellino ha riaperto e sarà visitabile fino a ottobre 2020 con la nuova esposizione “Bernardo Strozzi a Genova e in Liguria”: un itinerario del lavoro dell’artista narrato attraverso un percorso su pannelli che si snoda dal ponente al levante ligure, alla scoperta dei lavori raccolti nelle Collezioni pubbliche ancora oggi visitabili in chiese e Palazzi. La mostra è visitabile solo su prenotazione secondo le seguenti modalità: possibilità di accesso durante la settimana per gruppi precostituiti, mentre i visitatori individuali potranno prenotare il proprio accesso sabato e domenica dalle 15 alle 19 (ultima partenza visita ore 18). La prenotazione è obbligatoria entro il venerdì alle ore 19.

Palazzo Nicolosio Lomellino accoglie il pubblico in totale sicurezza, garantendo il rispetto di tutte le misure previste e necessarie: dal ridotto numero dei gruppi al distanziamento tra i singoli visitatori, entrate dilazionate, sanificazione degli spazi e adozione dei necessari dispositivi di protezione personale.

Per info e prenotazioni: Cell. 3938246228

www.palazzolomellino.org

Ufficio IAT

Dal 1 giugno ha riaperto l’Ufficio IAT del Porto Antico con il seguente orario:

feriali 10.00-17.00

sabato, domenica e festivi 10.00-18.00

Via al Porto Antico 2 - 16124 Genova

Tel: +39 0105572903 info@visitgenoa.it