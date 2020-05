Coronavirus in Liguria, ok a spostamenti fuori regione per trovare parenti e congiunti

Sono 4.188 le persone positive al coronavirus in Liguria nella giornata di giovedì 21 maggio 2020, 76 in meno rispetto al giorno precedente. Continuano ad aumentare i guariti, 3.759 in totale, e purtroppo anche le vittime, 1.395 da inizio emergenza con una crescita che sembra attestarsi sulle due cifre al giorno.

I nuovi contagi diagnosticati tra mercoledì e giovedì, a fronte di 1.871 tamponi, sono 55. Scendono invece costantemente i ricoverati, 305 in tutta la Liguria giovedì sera, 22 in terapia intensiva. Le persone che si stanno curando a domicilio scendono a 1.770, le persone in sorveglianza attiva sono 1.322. I casi totali da inizio emergenza nella nostra regione sono saliti a 9.342.

Spostamenti nei Comuni fuori Liguria

Da venerdì 22 maggio chi vive in Liguria nei Comuni confinanti potrà andare nelle regioni limitrofe per far visita a congiunti con rientro in giornata, grazie all’intesa con il Governo e la comunicazione inviata ai presidenti di Piemonte, Toscana e Emilia Romagna. Le persone interessate dovranno portare con sé copia dell’autocertificazione che attesta la presenza del congiunto nel comune limitrofo a quello di residenza nella regione confinante.

«Abbiamo finalmente posto rimedio - commenta Toti - ad un problema che ci era stato sollevato da più parti, in relazione agli spostamenti tra regioni, vietati fino ad oggi. Con la comunicazione inoltrata oggi ai presidenti di Regione coinvolti e contestualmente ai prefetti, non ci sarà più alcun problema».

Riaprono i centri diurni per disabili

Via libera da parte di Regione Liguria alla riapertura dei Centri diurni per le persone disabili, alla possibilità nell’ambito dei servizi sociosanitari e sociali di riprendere le attività in piccoli gruppi e all’ingresso di genitori o tutori nelle strutture per i minori, sempre nel rispetto delle regole di comportamento e di profilassi anti contagio. È quanto prevede una specifica delibera di Alisa relativa “alla fase 2 dell’emergenza Covid nei servizi sociosanitari afferenti all’area territoriale delle aziende sociosanitarie liguri e nei servizi sociali”.

In particolare:

Strutture per minori: d’intesa con il Tribunale per i Minorenni, è consentito l’accesso di genitori e tutori, con precise disposizioni rivolte ai responsabili delle strutture o alle loro direzioni sanitarie (ad esempio per i colloqui da autorizzare e regolamentare con stanze dedicate). Rimangono sospesi i rientri in famiglia.

Strutture sociosanitarie extraospedaliere e sociali semiresidenziali, ad esempio i centri diurni: via libera alla prosecuzione dell’attività domiciliare con la possibilità di effettuare attività di piccoli gruppi, con la valutazione dei direttori dei responsabili delle strutture. Sono consentite le uscite dalla struttura, previa autorizzazione del responsabile della stessa.

Centri ambulatoriali Riabilitativi (Car): servizio era rimasto attivo. Si consente la possibilità di riprendere gradualmente l’attività di piccoli gruppi, nei casi individuati dai responsabili delle strutture

La delibera di Alisa prevede inoltre il potenziamento sia dei servizi di salute mentale al fine supportare pazienti e famiglie, favorendo la permanenza a domicilio, sia dei servizi per le dipendenze, con specifiche modalità di accesso.

Spiagge, ecco quando riapriranno

Il sindaco Marco Bucci, presidente di Anci, ha inoltre confermato che è allo studio un protocollo per la riapertura delle spiagge ligure: 10 metri quadri tra il singolo o il nucleo familiare con relativo ombrellone, e un'app per controllare gli ingressi.

Si suggeriscono 10mq per ciascun nucleo o persona singola, con un sistema di controllo agli ingressi. Secondo quanto dichiarato dal sindaco Bucci, in conferenza stampa con Toti mercoledì sera, è allo studio un'app che indichi gli "slot" liberi nelle varie spiagge.

I litorali non riapriranno, però, il weekend del 23-24 maggio, come auspicato inizialmente dal sindaco: «Se ci riusciamo, riapriremo la settimana del 25, piu probabile nel weekend».

«Non sarà facile per via delle distanze da rispettare sulle spiagge - ha concluso Bucci - ma avremo un'app che permetterà di sapere in tempo reale quanti posti liberi ci saranno nella determinata spiaggia per evitare gli assembramenti».

Asili nido: la Regione incontra mamme ed educatori

«Il nostro obiettivo è quello di far fronte alle necessità delle mamme che hanno bambini tra i 0 e i 3 anni e non sanno se potranno conservare il proprio lavoro perché nel dpcm del governo non è previsto nulla per i servizi che riguardano questa fascia di età. Su questo fronte stiamo lavorando come regioni unitariamente per cercare di prevedere una ripartenza comune. In caso non fosse possibile siamo pronti a lavorare in autonomia per dare risposte anche a questa fascia di età dimenticata». Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel corso dell’incontro con le mamme, gli educatori e i titolari di asili nido che da un giorno all’altro si sono ritrovati senza sapere nulla sulla riapertura delle strutture e sulla possibilità di poter mantenere il proprio lavoro.

All’incontro hanno preso parte anche la vicepresidente e assessore alla sanità Sonia Viale e l’assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo che hanno ribadito la volontà di dare una risposta alle famiglie.

«Come Regione Liguria vogliamo far sopravvivere tutti i luoghi che si occupano dei bambini più piccoli. Fino ad ora però c’è stato un vuoto a livello di linee guida del governo, visto che l’ultimo decreto non prevede la loro riapertura - hanno sottolineato gli assessori Viale e Cavo - Come Regione Liguria ci siamo assunti la responsabilità dell’apertura della ristorazione, degli impianti sportivi e di anticipare l’apertura dei centri estivi al 1 giugno e abbiamo la volontà di colmare il vuoto dello 0-3 anni, per questo stiamo lavorando nell’ambito della commissione nazionale perché questo avvenga. C’è naturalmente una responsabilità dei datori di lavoro che devono avere regole chiare, per poter operare in totale sicurezza, sia per chi lavora all’interno, sia per i bimbi che sono accolti».

«Tutto si è sviluppato da domenica - ha sottolineato la vicepresidente e assessore alla sanità Sonia Viale - con l’ingresso nella fase 3. In questo momento come Regione Liguria stiamo lavorando per definire compiutamente la parte 3-6 per quanto riguarda il deposito dei progetti degli enti gestori nei vari comuni che devono passare al vaglio delle ASL e su questo domattina faremo il punto tecnico. Le stesse procedure che verranno assunte per la parte dai 3 ai 6 anni, varranno anche per la parte 0-3 anni».

«A questo proposito - ha aggiunto l’assessore all’Istruzione Ilaria Cavo - è stato attivato un team infanzia a cui partecipa anche l’Associazione “Unitamente” che abbiamo incontrato oggi in pieno spirito di ascolto di tutte le esigenze che riguardano i bambini e quindi le famiglie e le strutture. Il bando con cui erogheremo le risorse per i servizi dei centri estivi è aperto a tutti i soggetti. Abbiamo stanziato 2 milioni di euro per la parte dai 7 ai 17 anni e 4 milioni di euro per la parte 0 – 6 anni. Si tratta di un contributo che diamo per coprire la differenza di costo che gli enti gestori avranno in presenza di obblighi e regole che andranno seguite per far fronte all’emergenza sanitaria con una ripartizione sui comuni che poi si occuperanno degli enti gestori».

L’obiettivo di Regione Liguria è quello di ripartire tutti insieme come regioni, in caso contrario la Liguria farà da sé.