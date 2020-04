Coronavirus, Bucci: «Lunedì spostamenti aumentati dell'11%»

Troppi genovesi in giro lunedì: a tuonare contro chi non rispetta le norme contro il contagio da coronavirus (stabilite anche dal decreto governativo) è ancora una volta il sindaco Marco Bucci, che ha confermato quanto anticipato già lunedì in riferimento agli spostamenti del weekend. E cioè, che ci sono «troppe persone in giro»

Dal controllo dei cellulari, infatti, è risultato un aumento degli spostamenti dell’11% rispetto a lunedì scorso: vuoi per le belle giornate, vuoi per una (falsa) sensazione di sicurezza legata ai dati abbastanza incoraggianti sul contagio, tra venerdì e lunedì parecchi cittadini hanno lasciato le loro case per spostarsi.

«Ringrazio i genovesi che sono rimasti a casa e hanno rispettato le norme, ma i dati non sono incoraggianti - ha detto Bucci - oggi in consiglio comunale ho detto chiaramente che i dati di lunedì 6 aprile dicono che rispetto a lunedì scorso i movimenti in città sono aumentati dell’11 %, e non va bene».

Il sindaco ha rinnovato l’appello a stare a casa, confermando che i controlli, sopratutto in vista di Pasqua, verranno aumentati: «Le persone che non seguono le norme sono un problema per la città - ha concluso - non è accettabile, le norme devono essere seguite da tutti, dobbiamo limitare le uscite di casa perché è l’unico mezzo che abbiamo per contenere il virus».

