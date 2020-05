Coronavirus, spiagge: i divieti frenano la tintarella

Non c'è stata l'invasione delle spiagge in Liguria e la polizia locale non ha dovuto elevare sanzioni ai bagnanti, nel comune di Genova.

Molti sono andati al mare e hanno fatto il bagno ma le distanze sono state rispettate e anche le disposizioni che vietano di sostare sull'arenile per prendere il sole.

Dalle webcam si è potuto vedere che anche le spiagge più ambite, da Sestri Levante a Finale, non sono state prese d'assalto.

Tanti i bambini delusi di non poter giocare su scivoli e altalene, ma anche in questo caso nessuna multa.