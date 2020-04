Nuovi poveri, anche il val Bisagno c'è la 'spesa sospesa'

Il mondo dell'associazionismo e del volontariato della val Bisagno ha attivato una rete di solidarietà che, già oggi, provvede al rifornimento di viveri di prima necessità per almeno 150 nuclei familiari della zona. 'Spesa sospesa' è il nome del progetto che, sotto il patrocinio di Municipio IV Media Valbisagno e Confesercenti, vede impegnati in prima linea la rete dei commercianti e i volontari di parrocchie, pubbliche assistenze e gruppi scout del territorio.

«Si tratta di un'attività in realtà già radicata ma che, con l'emergenza lavorativa venutasi a creare in seguito al lockdown, si è ulteriormente intensificata e strutturata, anche con il coinvolgimento diretto dei commercianti e dei Civ, proprio per cercare di fare fronte ad una richiesta di aiuto che è, purtroppo, in costante crescita - spiega Fabrizio Spiniello dell'associazione Amici di Pontecarrega, una delle tantissime realtà del territorio coinvolte nel progetto -. Stanno infatti iniziando a chiamarci anche famiglie che, prima di questa crisi, non si erano mai trovate in una situazione di simile necessità: l'emergenza ha toccato tutti, italiani e stranieri, e a tutti cerchiamo di dare un aiuto, per quanto possibile».

L'elenco completo delle attività aderenti, presso le quali è possibile lasciare la propria 'spesa sospesa' è disponibile sul sito www.genova20.com dell'omonimo gruppo scout. Quanti invece volessero segnalare la loro situazione, in maniera tale da essere inclusi nelle liste dei beneficiari degli aiuti, possono rivolgersi alle seguenti realtà attive sul territorio: