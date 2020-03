All'Ipercoop L'Aquilone la spesa si fa prenotando l'accesso

Importanti novità in arrivo all’Ipercoop L’Aquilone di Genova, che ha deciso di sperimentare un nuovo servizio di prenotazione; in questo modo si potrà cercare di eliminare le code in entrata e raddoppia la capacità del servizio di preparazione della spesa “Coop Drive”.

Come prenotare il proprio ingresso al supermercato

Per tutelare la sicurezza dei clienti e del personale, riducendo le code che in questi giorni si formano all’ingresso dei punti vendita per la necessità di contingentare gli accessi, Coop Liguria ha avviato la sperimentazione, per ora solo all’Ipercoop L’Aquilone di Genova e al Gabbiano di Savona, di un servizio di prenotazione via internet o telefono, che permette di pianificare le presenze all’interno dell’ipermercato, garantendo il puntuale rispetto delle distanze di sicurezza.

La prenotazione può essere effettuata online - sul sito https://codacasa.force.com/CoDaCasa - oppure per telefono, al numero 010 9139400.

Per effettuare la prenotazione online, basta accedere al sito ed effettuare una registrazione molto agile, autorizzando Coop Liguria al trattamento dei dati personali. A questo punto il cliente può scegliere la fascia oraria in cui intende fare la spesa e riceve una conferma di prenotazione.

Una volta arrivato in negozio nella fascia oraria prestabilita, gli basterà presentare all’addetto che presidia l’ingresso la stampa della prenotazione, oppure mostrargliela sul cellulare, per accedere senza fare code. Lo stesso avverrà per chi ha prenotato per telefono, semplicemente comunicando all’addetto il proprio nome.

Per ogni fascia oraria Coop Liguria metterà a disposizione solo il numero di posti idoneo a garantire il pieno rispetto delle distanze di sicurezza.

CoD@Casa è la soluzione sviluppata gratuitamente da Sopra Steria, leader europeo della trasformazione digitale, sulla piattaforma messa a disposizione da Salesforce, leader globale del CRM.

«In questo momento in cui mantenere il distanziamento sociale è l’unica arma che abbiamo contro il coronavirus – spiega il Responsabile Innovazione di Coop Liguria Giovanni Clavarino – riteniamo sia importante tenere sotto ferreo controllo il numero di persone presenti all’interno dei nostri negozi ed evitare assembramenti all’esterno. Per questo abbiamo deciso di sperimentare questo nuovo servizio che, se sarà ben accolto da Soci e clienti, potrà essere esteso a tutti i nostri punti vendita. Inizialmente continueremo a riservare una quota di accessi a chi si presenta direttamente in ipermercato, ma l’obiettivo è spingere Soci e clienti a effettuare la prenotazione. Ringraziamo Sopra Steria e Salesforce per questa opportunità che ci hanno messo a disposizione gratuitamente, come servizio alla comunità».

Il raddoppio del “Coop Drive”

Per chi gli acquisti preferisce farli online, l’Ipercoop L’Aquilone ha predisposto un secondo punto di consegna delle spese effettuate attraverso il servizio “Coop Drive”, che prevede la possibilità di ordinare gli acquisti sul sito www.laspesachenonpesa.it e poi di andarli a ritirare già pronti e confezionati presso il punto vendita.

Il tradizionale punto di ritiro delle spese è il parcheggio dell’ipermercato, ma da oggi è stato attivato un secondo punto di ritiro presso la gelateria del punto ristoro, che è momentaneamente chiuso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«In questo modo – spiega il Direttore dell’Ipercoop Maurizio Grigis – abbiamo raddoppiato il numero di spese che riusciamo a consegnare ogni giorno, a fronte di una richiesta pressante da parte dei Soci e dei consumatori. Gli acquisti vanno ordinati sul sito www.laspesachenonpesa.it, selezionando il punto vendita dove li si andrà a ritirare (su Genova sono attivi l’Ipercoop L’Aquilone, la Coop di Sestri Ponente e quella di Corso Gastaldi). Da oggi, selezionando l’Ipercoop L’Aquilone si potrà scegliere tra due opzioni di ritiro: il parcheggio del punto vendita o il punto ristoro/gelateria».