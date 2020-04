Fase 2, la Regione lavora all’ordinanza per consentire la spesa in tutto il territorio della provincia

Spesa consentita in tutti gli esercizi commerciali del territorio provinciale: a questo sta lavorando la Regione in vita del 4 maggio, giorno in cui entrerà in vigore il nuovo dpcm del governo che disciplina l’avvio della Fase 2.

L’annuncio è arrivato dall’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, mercoledì sera, qualche ora prima che il premier Conte si presentasse alla Camera per un’informativa in cui ha invitato alla massima cautela e ha “bacchettato” le Regioni che si sono mosse in autonomia, sottolineando che «l’apertura simultanea delle attività porterebbe a un aumento esponenziale di contagi».

La Regione, che con un’ordinanza firmata la scorsa domenica ha consentito tutta una serie di attività - allargando anche i confini entro cui ci si può muovere per l’attività motoria a tutto il Municipio - sta lavorando a un ulteriore adattamento dell’ordinanza, che consenta di fare la spesa nel territorio della provincia.

«Dal 3 maggio le attività previste dalla nostra oridnanza non saranno ritirate - ha detto Giamperdone - saranno anzi ulteriormente adeguate, e stiamo lavorando per consentire dal 4 maggio di poter andare a fare la spesa all’interno della provincia di residenza in qualsiasi esercizio commerciale».

Si tratta, ha detto Giampedrone, di «un adeguamento doveroso, che può andare incontro alle esigenze di molti cittadini, ovviamente fatto in sicurezza, con trasporti in macchina come da norme vigenti: si fa la spesa e si torna a casa nel proprio comune di residenza. Non escludo che ci siano altri aggiustamenti e valutazioni che stiamo ovviamente portando avanti in queste ore».