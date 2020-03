Da Voltri e Nervi, il sindaco Bucci a caccia di "indisciplinati": «Strade vuote, bene così»

Chissà se anche il sindaco Marco Bucci farebbe come Antonio Decaro, sindaco di Bari, nel vedere i genovesi “disobbedire” e uscire di casa: inseguimenti e intimazioni a rientrare nelle loro abitazioni, inviti a “non farlo morire di crepacuore” e a “tornare alla play station”.

Per adesso, Bucci nella situazione di Decaro non si è trovato. Il sopralluogo che ha effettuato sabato pomeriggio in diverse zone della città ha mostrate strade praticamente vuote e pochissime persone in giro, segno che in genovesi sembrano avere capito l’importanza delle misure di distanziamento sociale per contenere il diffondersi del virus.

«Oggi in giro per la città per verificare che le strade, le passeggiate, le spiagge fossero realmente vuote - ha detto Bucci sabato sera - Ho girato da Nervi a Voltri trovando davvero pochissime persone, tra queste i volontari della Protezione Civile, che in strada ci sono per svolgere un compito di presidio fondamentale, che ho ringraziato per il loro contributo».

«Un grazie a voi tutti, genovesi, che rimanete a casa rispettando le norme stringenti: un atto dovuto per tutelare la salute di tutti noi», ha concluso Bucci, immortalato in diversi quartieri della città: in passeggiata a Nervi, nella tanto chiacchierata via Sestri, in fascia di rispetto, a Pra’, a Pegli, dove il lungomare e l’accesso alle spiagge, così come nella altre zone di Genova, sono chiusi. Nei giorni scorsi era anche iniziato il "pattugliamento" via aerea con i droni, autorizzato dopo la nota dell'Enac, e i controlli tramite gps dei cellulari.