Sestri Ponente, sul "muro di gentilezza" c'è anche la "spesa in sospeso"

In origine era nato come muro della gentilezza: prendendo spunto da quanto accaduto in altre città europee, a Sestri Ponente il muretto del marciapiede di via Puccini, quello che corre lungo il tracciato ferroviario, era diventato il “Muro della gentilezza”, un luogo in cui lasciare cappotti, maglioni e sciarpe in inverno a disposizione dei meno fortunati.

Nei tempi di emergenza da nuovo coronavirus, lo stesso muretto ospita non più solo abiti, ma anche generi alimentari: pacchi di pasta, di farina, cibo in scatola a lunga conservazione per aiutare, ancora una volta, chi non riesce ad acquistare quanto gli serve per sopravvivere.

Sul muretto, dove già campeggiava il cartello “muro della gentilezza”, è comparso un altro cartello che riporta la scritta “spesa in sospeso”: un messaggio chiaro, diretto non solo a chi ha bisogno, ma anche a chi può lasciare una confezione di cibo in più per donarla a chi non può comprarla.

Un’iniziativa che rispecchia la solidarietà dimostrata da molti genovesi negli ultimi giorni, in primis le attività commerciali aperte - panifici, pizzerie, ma anche supermercati - che hanno deciso di aiutare chi in questi giorni fatica a comprare da mangiare destinando loro merce rimasta invenduta o aprendo, appunto, dei “conti sospesi”, per consentire a chi vuole aiutare di pagare in anticipo per chi ha bisogno.