Coronavirus, la proposta nel Medioponente: «Riaprire Ostetricia al Micone»

Potenziare l’attività del Micone di Sestri Ponente per alleggerire il carico sul Villa Scassi, concentrandosi su Ostetricia e Ginecologia: è la proposta della lista civica Il Prossimo Medioponente nelle settimane in cui si affronta l’emergenza sanitaria legata al coronavirus e in cui il Micone è stato individuato come ospedale “covid free”, con la riapertura di Chirurgia per gestire i pazienti “tradizionali”.

«Da lunedì 23 marzo ’ospedale Padre Antero Micone ha riaperto alcuni reparti per le emergenze - scrivono Marzia Riminucci, consigliera municiopale nel Medioponente, Massimo Romeo, assessore e vice presidente del Municipio Medioponente - Grazie a queste aperture si possono liberare posti letto all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, importanti perché destinati ai ricoveri per Covid19. A Sestri resterebbero liberi ancora degli spazi che potrebbero essere utilizzati per altre emergenze non rimandabili come la chirurgia, soluzione che trova il nostro favore, ma la nostra attenzione va anche verso altre situazioni non rimandabili che sarebbe il caso venissero gestite in un ambiente incontaminato come per esempio le nascite».

Da qui la richiesta di riaprire al Micone Ginecologia, Ostetricia e Neonatologia: «Attuando questa proposta si otterrebbe un duplice vantaggio - spiegano dal Prossimo Medioponente rivolgendosi al governatore ligure Giovanni Toti e all’assessore alla Sanità, Sonia Viale - garantire la sicurezza di un ambiente incontaminato e protetto per le mamme e i bambini e liberare altri posti letto e reparti necessari per l'emergenza all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena».