Sestri Levante, bici elettriche a prezzo scontato per chi le usa per andare al lavoro

Il Comune di Sestri Levante continua a pensare a come uscire al meglio dall'emergenza coronavirus, e dopo avere annunciato un’app e steward per consentire l’accesso alle spiagge e non perdere la stagione turistica, sposta il focus sulla mobilità elettrica e a zero emissioni, scegliendo di consentire ai residenti che vogliono andare al lavoro senza usare la macchina di usare bici elettriche a noleggio a prezzo scontato.

La sindaca Valentina Ghio aveva già consentito il bike sharing “tradizionale” gratuitamente, e adesso ha deciso di fare un ulteriore passo avanti: grazie alla partnership con Mediterraneo Servizi, la flotta di Mtb elettriche sarà a disposizione dei sestresi a prezzo agevolato, con uno sconto dell’80% rispetto al noleggio standard. Il che significa che con 3 euro al giorno si può utilizzare la bici elettrica per raggiungere il luogo di lavoro senza usare auto privata o mezzi pubblici.

«Le richieste pervenute in questi giorni per il bike sharing sono state numerose, e abbiamo pensato di rendere fruibili per i residenti di Sestri Levante anche le Mtb elettriche, che solitamente destiniamo a un uso più turistico - spiegano dal Comune - Le tariffe variano dal noleggio settimanale al costo di 30 euro fino al mensile di 100 euro, e sarà possibile prenotarle via appuntamento scrivendo una mail a info@mediaterraneo.it».