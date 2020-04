Coronavirus, Bucci ai genovesi: «Chiedete alle persone perché sono in giro»

Via Sestri, Voltri, Pegli. Sono tante le segnalazioni arrivate dai lettori a Genova Today di tante, tantissime persone a passeggio. Abbiamo chiesto al sindaco Bucci quale sia la strategia del Comune per evitare che si allenti il rispetto delle misure con il passare dei giorni.

«Continueremo a dare messaggi con gli altoparlanti e questo weekend avremo di nuovo un dispiegamento di 500 persone in strada tra volontari della protezione civile e agenti», ha detto Marco Bucci.

«Ma la cosa importante è che il messaggio non lo mandi soltanto l'amministrazione, io chiedo a tutti i genovesi di dare il messaggio ai propri i vicini e conoscenti. Quando vedete le persone che escono, chiedetegli ma perché uscite? Ditegli di rispettare gli altri cittadini. Se in coda per fare la spesa incontrate qualcuno affianco a voi ditegli "ma perché sei uscito oggi? Esci domani"; non sto scherzando date un consiglio spassionato da cittadino ad un altro cittadino, se lavoriamo tutti insieme e tutti con lo stesso obiettivo sono certo che ce la faremo».

I movimenti in città, registrati dalla cellule telefoniche, si sono abbassati secondo Tursi del 7 percento ma ci sono dei punti di concentramento di persone. «Ci sono aree della città che devono essere gestite meglio, lo facciamo per migliorare la qualità di vita delle persone», ha detto giovedì sera il sindaco Marco Bucci. «La raccomandazione è: non uscire di casa. Uscite nelle ore in cui non escono gli altri. Lo dico soprattutto alle persone più anziane: state a casa. Lo so che sembriamo noiosi, ma questo è l’unico mezzo che abbiamo per limitare l’estensione del contagio nel minor tempo possibile».

Sull'argomento si è espresso anche il governatore Toti: «Non vorrei che le piccole buone notizie di queste ore fossero fraintese: nei nostri ospedali si continua a morire», ha tuonato il presidente della Regione Liguria suo profilo Facebook. «Ci sono medici, infermieri e sanitari che lavorano da settimane senza sosta, mettendo a rischio la propria salute. Prima di uscire e infrangere le regole guardatevi allo specchio e pensate a loro. Ho già chiesto al sindaco di Genova Bucci e agli altr i sindaci liguri di fare controlli a tappeto e multe salate a tutti quelli che non rispettano le norme. Saremo inflessibili, ne va della salute di tutti».