Riunione in spiaggia in vista della riapertura, rischiano la multa

In queste ore stanno facendo discutere le linee guida, messe a punto dall'Inail, per la riapertura delle attività in fase 2 dell'emergenza coronavirus. Nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio 2020 a Santa Margherita un gruppo di una decina di esercenti si sono ritrovati in spiaggia per discutere delle nuove indicazioni.

Il ritrovo non è passato inosservato ai carabinieri in transito, che hanno fermato i presenti e li hanno portati in caserma. I commercianti rischiano una multa.

Gli stessi nei giorni scorsi si erano resi protagonisti di una protesta con la consegna simbolica al sindaco delle chiavi delle attività.