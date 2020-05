San Martino, per la prima volta nessun paziente covid in terapia sub-intensiva

Ancora buone notizie sul fronte ricoveri per coronavirus. Nel primo pomeriggio di mercoledì, infatti, il San Martino - hub regionale per la gestione dell'emergenza covid-19 - ha annunciato che in struttura non ci sono più pazienti ricoverati in Terapia Sub Intensiva.



A mercoledì pomeriggio erano 9 i ricoverati in Malattie Infettive, 3 nelle rianimazioni del Policlinico, 5 al Padiglione 12, 2 quelli gestiti al primo piano del Pronto Soccorso, 4 al Maragliano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua dunque il trend positivo per quanto riguarda i ricoveri, anche se i nuovi contagi restano costantemente sulla doppia cifra.