Coronavirus, Viale: «In Liguria Rt 0,62, rischio basso»

In Liguria l’Rt, ovvero l’indice di contagiosità del coronavirus, è di 0,62, con una classificazione di rischio bassa.

Ad anticipare i dati del monitoraggio settimanale che ogni Regione deve inviare al Ministero per aggiornare sull’andamento dell’epidemia, è l’assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale. Che spiega che «nella settimana 28 nuovi casi segnalati e trend in diminuzione, 0 allerte segnalate».

«Il numero di nuovi casi è contenuto grazie alle attività di testing- tracing- tracking dei nostri servizi , così come diminuiscono i ricoveri in ospedale ed i casi clinici più gravi - prosegue Viale - Ci sono solo piccoli segnali di allerta derivanti dalle fase tre di riapertura delle attività e della circolazione delle persone che devono far mantenere alto il livello delle misure di prevenzione».

A giovedì pomeriggio erano 1.221 i casi positivi di coronavirus in Liguria, 7.231 i guariti e 1.558 le vittime, mentre i ricoverati erano 35 in tutta la regione.