Coronavirus, la ricetta medica arriva via mail o whatsapp

Viste le gravi difficoltà dei medici di base, molti dei quali sono in isolamento o quarantena, la Regione ha deciso di mandare in pensione le ricette. O meglio di dematerializzarle con l’attribuzione di un codice. I cittadini non dovranno più recarsi dal proprio medico ma avranno un codice da presentare in farmacia per ritirare i farmaci di cui hanno bisogno.

Cambiano le modalità per le ricette mediche

I medici di famiglia, dopo aver generato come di consueto la ricetta "dematerializzata", potrà inviarla al paziente in diversi modi. Tramite telefono fisso o al cellulare del paziente oppure tramite mail (in alternativa la posta elettronica certificata), tramite sms o via whatsapp.

Per i pazienti che hanno già attivato, invece, il Fascicolo sanitario elettronico è sufficiente mostrare in farmacia, direttamente dal proprio smartphone, il simbolo del bar code della ricetta.

Per le “ricette bianche”, il medico potrà mandarle al paziente via mail.